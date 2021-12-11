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Kadıköy Caddebostan sahilini fırtına ve yağmur sonrası kırmızı yosunlar kapladı

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve dalga sonrası Caddebostan sahili kırmızıya büründü. Caddebostan sahilinde sabah yürüşü yapan Emine Kaysel, "Yürüyüş yollarındaki yosunları ilk defa gördüm. Geçen fırtınada vardı. Sahil boyunca çok kırmızı yosun var" dedi.

11.12.2021 11:23 - Son Güncelleme: 11.12.2021 11:24
Kadıköy Caddebostan sahilini fırtına ve yağmur sonrası kırmızı yosunlar kapladı

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar kapladı.

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Kadıköy Caddebostan sahilini fırtına ve yağmur sonrası kırmızı yosunlar kapladı

Sahile vuran dev dalgalar nedeniyle kırmızı renkli yosunlar sahildeki kayalıklara ve yürüyüş yolunu kapladığı görüldü.

Kadıköy Caddebostan sahilini fırtına ve yağmur sonrası kırmızı yosunlar kapladı

Yosunları temizlemek için belediye ekipleri sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başladı.

Kadıköy Caddebostan sahilini fırtına ve yağmur sonrası kırmızı yosunlar kapladı

Caddebostan sahilinde sabah yürüşü yapan Emine Kaysel, "Yürüyüş yollarındaki yosunları ilk defa gördüm. Geçen fırtınada vardı. Sabah saatlerinden itibaren belediye ekipleri de sahil kısımlardaki yosunları temizlemeye çalışıyorlar. Sahil boyunca çok kırmızı yosun var" dedi.

Kadıköy Caddebostan sahilini fırtına ve yağmur sonrası kırmızı yosunlar kapladı

Sahilde spor yapan kişi de,"Marmara Denizi kusuyor diye düşünüyorum. Sonuçta bunlar da bir canlıydı. Ölmüşler ve denizin dibine çökmüşler. Bu haliyle birlikte sahil kısımlarında birikiyor. Sahil boyunca çok kırmızı yosun var ama bu bölgede daha çok gözüküyor" diye konuştu.

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