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İzmit Körfezi’nde kaçak olarak midye avlayan şahıslar polisi görünce denize ve sazlıkların arasına kaçtı

Son dakika.... Kocaeli'de kaçak olarak midye avlayan şahıslara polis ekipleri karadan ve denizden operasyon düzenledi. Polisi görünce denize ve sazlıkların arasına kaçan midye avcıları tek tek yakalandı. Şahısların denize kaçması ve topladıkları midyeler havadan görüntülendi. Her tarafı didik didik arayan polis, kaçak avcıları gözaltına alıp, midyelere el koydu. İşte dikkat çeken görüntüler ve haberin detayları.

İHA
29.12.2020 10:04 - Son Güncelleme: 29.12.2020 10:17
İzmit Körfezi’nde kaçak olarak midye avlayan şahıslar polisi görünce denize ve sazlıkların arasına kaçtı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sık sık gündeme gelen midye avcıları bu kez polisi görünce denize ve sazlıkların arasına kaçtı. Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan Kuş Cenneti'ne gelen kaçak midye avcıları, denize girerek midye toplamaya başladı.

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İzmit Körfezi’nde kaçak olarak midye avlayan şahıslar polisi görünce denize ve sazlıkların arasına kaçtı

Ancak görevi denizleri temizlemek olan midyenin kaçak bir şekilde toplandığını fark eden ekipler hemen harekete geçti.

İzmit Körfezi’nde kaçak olarak midye avlayan şahıslar polisi görünce denize ve sazlıkların arasına kaçtı

TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi, karakol ekipleri, önleyici asayiş timleri hemen bölgeye giderek şahısları yakalamak için harekete geçti. Ancak suyun sığ olması sebebiyle Deniz Polisi teknesi açıkta beklerken, dalgıç polisler hemen suya girdi.

İzmit Körfezi’nde kaçak olarak midye avlayan şahıslar polisi görünce denize ve sazlıkların arasına kaçtı

Polisi karşısında gören kaçak avcıların bir kısmı denize kaçarken, bir kısmı ise sazlıkların arasına saklandı. Denize kaçan şahısları yakalamak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerden yardım istendi. Amfibik araç hemen bölgeye sevk edilirken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de harekete geçti.

İzmit Körfezi’nde kaçak olarak midye avlayan şahıslar polisi görünce denize ve sazlıkların arasına kaçtı

Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde de şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara katıldı. Sazlıkların arasına saklanan şahısları bulmak için polis ve zabıta ekipleri uzun süre arama yaptı.

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