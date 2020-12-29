İzmit Körfezi’nde kaçak olarak midye avlayan şahıslar polisi görünce denize ve sazlıkların arasına kaçtı

TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi, karakol ekipleri, önleyici asayiş timleri hemen bölgeye giderek şahısları yakalamak için harekete geçti. Ancak suyun sığ olması sebebiyle Deniz Polisi teknesi açıkta beklerken, dalgıç polisler hemen suya girdi.