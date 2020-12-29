İzmit Körfezi’nde kaçak olarak midye avlayan şahıslar polisi görünce denize ve sazlıkların arasına kaçtı
Son dakika.... Kocaeli'de kaçak olarak midye avlayan şahıslara polis ekipleri karadan ve denizden operasyon düzenledi. Polisi görünce denize ve sazlıkların arasına kaçan midye avcıları tek tek yakalandı. Şahısların denize kaçması ve topladıkları midyeler havadan görüntülendi. Her tarafı didik didik arayan polis, kaçak avcıları gözaltına alıp, midyelere el koydu. İşte dikkat çeken görüntüler ve haberin detayları.
29.12.2020 10:04
- Son Güncelleme: 29.12.2020 10:17
Polisi karşısında gören kaçak avcıların bir kısmı denize kaçarken, bir kısmı ise sazlıkların arasına saklandı. Denize kaçan şahısları yakalamak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerden yardım istendi. Amfibik araç hemen bölgeye sevk edilirken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de harekete geçti.
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