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Ayın etrafında daire görenler telefona sarıldı! Meteoroloji'den açıklama geldi

Geride bıraktığımız gece Elazığ ve çevre illerden Ay'ın etrafında bir çember olduğu görüldü. Vatandaşlar bu durumu kayıt altına almak için hemen telefonlarına sarıldı. Bir yandan da bunun ne olduğunu merak etti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, ise bu çemberin hale olduğunu belirtti ve "Gökyüzünün buz kristalleri ile dolu olması durumunda, ışığın bu buz kristalleri tarafından kırılması ve yansıtılması sonucunda, ay veya güneşin civarında oluşan, yay veya çember şeklindeki, beyaz dahil tüm değişik renkler taşıyan her türlü görsel meteorlara verilen genel isimdir." diyerek açıkladı.

29.12.2020 09:13 - Son Güncelleme: 29.12.2020 09:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





