Ayın etrafında daire görenler telefona sarıldı! Meteoroloji'den açıklama geldi
Geride bıraktığımız gece Elazığ ve çevre illerden Ay'ın etrafında bir çember olduğu görüldü. Vatandaşlar bu durumu kayıt altına almak için hemen telefonlarına sarıldı. Bir yandan da bunun ne olduğunu merak etti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, ise bu çemberin hale olduğunu belirtti ve "Gökyüzünün buz kristalleri ile dolu olması durumunda, ışığın bu buz kristalleri tarafından kırılması ve yansıtılması sonucunda, ay veya güneşin civarında oluşan, yay veya çember şeklindeki, beyaz dahil tüm değişik renkler taşıyan her türlü görsel meteorlara verilen genel isimdir." diyerek açıkladı.
Ayın etrafını çevreleyen dev çemberi vatandaşlar izlerken sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı. Bazı vatandaşların depremle bağdaştırdığı "Sen aysın kendine gel, çok garip bir şehirsin Elazığ, Evren Elazığ'ı rahat bırak, büyük finale hazır mıyız" gibi paylaşımlara neden olan çemberin buz kristalleri ile oluşan "Ay halesi" olduğu bildirildi.
Verilen bilgide: "Hale, bu kristalleri içeren bulutların olması veya gökyüzünün buz kristalleri ile dolu olması durumunda, ışığın bu buz kristalleri tarafından kırılması ve yansıtılması sonucunda, ay veya güneşin civarında oluşan, yay veya çember şeklindeki, beyaz dahil tüm değişik renkler taşıyan her türlü görsel meteorlara verilen genel isimdir.