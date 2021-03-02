İzmir'in tek kadın minibüs şoförü! Elif Ergül sadece 23 yaşında

'İSTEDİĞİMİZ HER ŞEYİ YAPARIZ'

Kendisinin sektörde yetiştiğini, yaptığı işi oldukça normal bulduğunu belirten Ergül, şoförlüğün kadınlar için de normal bir iş olarak görülmesini istediğini söyledi. Direksiyon başına geçtiğinden beri meslektaşlarının kendisine, 'Şoför Nebahat Abla' diye seslendiğini belirten Elif Ergül, ayrıca 6 veya 10 tekerlekli gibi daha büyük araçları da kullandığını ifade etti. Ergül, kadınlara da "İsteklerinizin peşinden gidin. Deneyin. Bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Bir erkekten hiçbir farkımız yok bizim. İstediğimiz her şeyi yaparız. Geç yaparız ama bir şekilde tamamlarız o işi" dedi.