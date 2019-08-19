İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

- "BURANIN AĞAÇLANDIRILMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, yangın çıktığı andan itibaren bölgede el birliğiyle bir mücadele yürütüldüğünü aktardı. Söndürme çalışmalarının ardından hasar tespit çalışması yapılması gerektiğini vurgulayan Oğuz, "Bir plan çerçevesinde buralara sahip çıkacağız. Yanan alanların ağaçlandırması konusunda Belediye olarak üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Bu bölge bizim için çok önemli. Burada yaraların sarılıp buranın daha güzel ağaçlandırılması için elimizden ne gelirse yapacağız." ifadesini kullandı.