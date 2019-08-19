İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp 500 hektarlık bölgede etkisini devam ettiren orman yangını ile ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan Urla'daki orman yangındaki hasarın boyutu drone ile görüntülendi. Görüntülerden Demircili Mahallesi'nde biri kullanılmayan iki evin yandığı, alevlerin diğer evlere çok yaklaştığı anlaşıldı.
Urla'nın Yağcılar ile Demircili mahalleleri arasında dün çıkan ve sabaha karşı kontrol altına alınan yangında, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Drone görüntülerinden Demircili Mahallesi'nde biri kullanılmayan iki evin yandığı, alevlerin diğer evlere çok yaklaştığı anlaşıldı.
Karabağlar'da da drone görüntüleri, yangının verdiği hasarın boyutlarını gözler önüne serdi.
- "MAHALLE OLARAK BÜYÜK BİR FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK"
Demircili Mahallesi sakinlerinden Ahmet Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin büyük bir tehlike atlattığını söyledi.
Alevlerin köylerinin etrafını sardığını aktaran Uysal, "Köyümüz boşaltıldı. Yaşlıları ve çocukları köyün dışına çıkardık. Biz de ekiplere kovalarla yardım ettik. Alevlerin köyümüze girmesini engelledik. Mahalle olarak büyük bir facianın eşiğinden döndük. Zeytin ağaçlarımız yandı. Yangının söndürülmesinin ardından evlerimize geri döndük." dedi.
Süleyman Uysal da havanın rüzgarlı olması nedeniyle alevlerin bir anda köylerine ulaştığını vurguladı.
Mahalle sakinlerinin büyük korku yaşadığını dile getiren Uysal, "Dün bu saatlerde burada göz gözü görmüyordu. İtfaiye ve arazözler zamanında geldi. Alevler evlerimize dayanmıştı. Allah'a şükür bir can kaybı yaşanmadı. Evlerimizi boşaltırken bir şey alamadık, sadece paramızı alabildik." dedi.
- "BURANIN AĞAÇLANDIRILMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, yangın çıktığı andan itibaren bölgede el birliğiyle bir mücadele yürütüldüğünü aktardı. Söndürme çalışmalarının ardından hasar tespit çalışması yapılması gerektiğini vurgulayan Oğuz, "Bir plan çerçevesinde buralara sahip çıkacağız. Yanan alanların ağaçlandırması konusunda Belediye olarak üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Bu bölge bizim için çok önemli. Burada yaraların sarılıp buranın daha güzel ağaçlandırılması için elimizden ne gelirse yapacağız." ifadesini kullandı.