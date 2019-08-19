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Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri kan dondurdu! 2019 ve sonrası korkunç... Baba Vanga'nın 2019 Türkiye kehanetleri neler?

Tarihin en dikkat çeken kahinlerinden olan Baba Vanga, kehanetleriyle bugün bile korku salmaya devam ediyor. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen günümüzde bile birçok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın 2019 yılı için taş üstünde taş kalmayacak sözleri dikkat çekti. Bulgaristan'da sıradan bir insan iken bir anda tüm dünyanın gözünü diktiği bir kadın haline gelen Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri bizleri pek parlak bir gelecek beklemediğini gösterir nitelikte. En az ustası Nostradamus kadar ünlü olan Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2018 kehanetlerinde neler yok ki! Ancak en çok dikkat çekenlerinden biri ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef gösterir nitelikte olanları. Peki Baba Vanga'nın 2019 Türkiye kehanetleri neler? İşte Baba Vanga'nın korkunç kehanetlerinin tamamı...

19.08.2019 17:23 - Son Güncelleme: 07.11.2019 14:45
Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri kan dondurdu! 2019 ve sonrası korkunç... Baba Vanga'nın 2019 Türkiye kehanetleri neler?

Baba Vanga dünya tarihinin en çok dikkat çeken kahini olmayı başardı. Birçok kehaneti gerçekleşirken, Türkiye hakkındaki sözleriyle dikkat çekti. Dünya savaşları, hastalıklar, doğal afetler ve daha niceleriyle tüyler ürperten kahin Baba Vanga, 2019 kehanetleriyle de herkesi şaşkına çevirdi.

Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri kan dondurdu! 2019 ve sonrası korkunç... Baba Vanga'nın 2019 Türkiye kehanetleri neler?

Birçok tahmini doğru çıkan Baba Vanga'nın ünü büyüdükçe büyüdü. Devlet görevlilerinden sıradan insanlara dek kapısındaki kuyruk uzadıkça uzadı. Hitler ve eski Bulgaristan başbakanı Todor Jivkov bizzat bu kahinle görüştü, eski Rus istihbarat servisi KGB ajanları ise sık sık Vanga Nine'yi gelecekten haber almak için ziyarete geliyordu. 1996'da hayata gözlerini yuman Baba Vanga'nın gerçekleşmiş 7 kehanetini sizler için derledik.

Peki Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri neler? 2019'da dünyayı neler bekliyor?

Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri kan dondurdu! 2019 ve sonrası korkunç... Baba Vanga'nın 2019 Türkiye kehanetleri neler?

Baba Vanga'nın kehanetlerinde 11 Eylül saldırıları, IŞİD'in kurulması, Brexit süreci gibi pek çok olayı önceden ön gördüğü biliniyor.

Tarihi öneme sahip bu olayları gelecekle ilgili kehanetlerinde aktaran kahin 1996 yılında yaşamını kaybetti ancak hala her sene onun tahminleri konuşuluyor.

Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri kan dondurdu! 2019 ve sonrası korkunç... Baba Vanga'nın 2019 Türkiye kehanetleri neler?

12 yaşında görme yetisini kaybeden Bulgar kahinin 2019 kehanetleri hiç iç açıcı değil. Kahin'in dünyanın sonunun geleceğini söylediği 5079 yılına kadar sayısız kehaneti var.

Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri kan dondurdu! 2019 ve sonrası korkunç... Baba Vanga'nın 2019 Türkiye kehanetleri neler?

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e bir suikast girişimi düzenlenecek! Üstelik bu güvenlik ekibi içerisindeki bir hain tarafından gerçekleştirilecek. Başarılı olup olmayacağı konusunda bir görüş yok ancak Putin'in dikkat etmesi lazım.

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