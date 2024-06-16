Dakikada bir uçak! Antalya'da yeni rekor! Tatilciler resmen akın etti

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Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olması ve yaz aylarıa denk gelmesini fırsat bilen tatilciler Antalya'yı tercih etti.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde Türkiye'de en yoğun talebin yaşandığı Antalya'da turizm bölgeleri Alanya, Side, Boğazkent, Belek, Kundu, Lara, Konyaaltı, Kemer, Çıralı, Olimpos ve Adrasan ile Demre ve Kaş-Kalkan, yerli ve yabancı turistlerle en kalabalık günlerini yaşıyor. Antalya'nın şehir girişleri ve otogarındaki yoğunluğun yanı sıra Antalya Havalimanı'nda bu yılın en yüksek hareketliliği yaşanıyor.