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Dakikada bir uçak! Antalya'da yeni rekor! Tatilciler resmen akın etti

Kurban Bayramı'nı fırsat bilen tatilciler Antalya'ya resmen akın etti. Arefe günü Antalya Havalimanı'na tam 1100 uçak indi. Dokuz günde 1 milyonun üstünde tatilcinin beklendiği Antalya'da neredeyse dakikada 1 uçak trafiği oluştu.

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 14:52 Güncelleme 16 Haziran 2024, 14:52
Dakikada bir uçak! Antalya’da yeni rekor! Tatilciler resmen akın etti 1

Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olması ve yaz aylarıa denk gelmesini fırsat bilen tatilciler Antalya'yı tercih etti.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde Türkiye'de en yoğun talebin yaşandığı Antalya'da turizm bölgeleri Alanya, Side, Boğazkent, Belek, Kundu, Lara, Konyaaltı, Kemer, Çıralı, Olimpos ve Adrasan ile Demre ve Kaş-Kalkan, yerli ve yabancı turistlerle en kalabalık günlerini yaşıyor. Antalya'nın şehir girişleri ve otogarındaki yoğunluğun yanı sıra Antalya Havalimanı'nda bu yılın en yüksek hareketliliği yaşanıyor.

Dakikada bir uçak! Antalya’da yeni rekor! Tatilciler resmen akın etti 2

HEM İNŞAAT HEM UÇUŞ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Başmüdürlüğü yönetimindeki hava trafiği, Antalya Havalimanı'nda devam eden genişletme çalışmalarına rağmen sorunsuz sürdürülüyor.

Dakikada bir uçak! Antalya’da yeni rekor! Tatilciler resmen akın etti 3

Yolcu kapasitesinin 35 milyondan 80 milyona çıkartacak 750 milyon euroluk dev yatırımla havalimanında yeni dış ve iç hat terminaller, mevcut kuleler, VIP ve CIP binalarının düzenlenmesini içeren inşaatlar devam ediyor.

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