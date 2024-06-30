İzmir’deki patlama anı kamerada! İşte o anlar

Son dakika haberleri... İzmir Torbalı'da bir lokantada sanayi tüpü patladı. Patlama sonucu ölü ve yaralıların olduğu tespit edilirken, bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya patlamaya ilişkin açıklamada bulunud. Patlama sonucu 4 ölü ve 35 yaralının olduğunu açıklayan Yerlikaya, "Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edilmiştir" ifadelerine yer verdi. İşte patlama anı…