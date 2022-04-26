İzmir, Aydın ve Muğla'da 60 TL'ye tatil imkanı! Ucuza bayram tatili geçirmek isteyenler akın ediyor! İşte Ramazan Bayramı için çok ucuz tatil önerileri!
Ramazan Bayramı'na çok az bir süre kaldı. Bu yıl bayram 2 Mayıs'ta başlayacak. Milyonlarca çalışan vatandaş 5 günlük tatil boyunca ailesini, arkadaşlarını alıp tatile gitmek istiyor. Ancak uygun fiyata tatil bölgesi bulmak zor. Tam da bu noktada İzmir, Aydın ve Muğla gibi tatille özdeşlemiş illerde günlüğü 60-70 TL gibi cüzi miktarlarda keyifle tatilini geçirebiliyor. Ucuza bayram tatili geçirmek isteyenler akın ediyor. İşte Ramazan Bayramı için çok ucuz tatil önerileri...
İZMİR, AYDIN VE MUĞLA'DA 60 TL'YE TATİL İMKANI! 2022 Ramazan Bayramı yaklaşırken, ucuza tatil yapmak isteyenlerin araştırmaları da artıyor. Vatandaşlar bayram tatilini hem uyguna getirmek istiyor hem de keyifli bir kaç gün geçirmek istiyor. Peki böyle bir şey mümkün mü? Hemen yanıt verelim Evet. Peki, ucuz tatil yerleri nereler? Bayram tatilini nasıl ucuza getirebilirim? İşte Ramazan Bayramı için çok ucuz tatil önerilerimiz...
Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi başlıyor. Ancak çalışan vatandaşlar hafta sonu tatile girmiş olacak. Bayramın 9 gün olup olmayacağı henüz kafalarda soru işaretiyken vatandaşlar bir yandan da nereye tatile gidebileceklerini düşünüyor. Bu yöntemlerle tasarruf ederek uygun bir tatil yapabilirsiniz.
UCUZ TATİL İÇİN KAMP ÖNERİSİ
İzmir'deki turistik ilçelerde kendi çadırıyla kamp yapacak olan tatilcilerin gecelik kişi başı en az 70 TL, karavan ile kamp yapacak tatilciler ise ortalama 100 TL ödemesi gerekiyor. Aydın'ın turistik ilçelerinde çadır kampı ücretleri ortalama 60 TL iken, Muğla'da ise 80 TL'ye kadar çıkıyor.
Peki, hangi imkanlardan yararlanabilirsiniz? İşte detayları...
RESTORAN, ELEKTRİK, MUTFAK ALANI, TUVALET, GÜVENLİK GİBİ KRİTERLER FİYATLARI BELİRLİYOR
Son yıllarda çadır veya karavan kampı yoğun ilgi görürken, Ramazan Bayramı tatili öncesi Türkiye'nin gözde turistik bölgelerindeki kamp alanlarında hazırlıklar yapıldı. Kamplarda fiyatlar ise değişiklik gösteriyor. Kamp alanlarında restoran ve kafeterya bulunması, elektrik imkanı, yemek pişirme alanı, tuvalet ve duş imkanları, güvenlik, çamaşır yıkama alanları fiyatların belirlenmesinde etkili oluyor.
Kamp alanlarında vatandaşlar kendi çadırıyla kamp yapma, karavan kampı veya çadır kiralama imkanı buluyor. İzmir'deki turistik ilçelerde kendi çadırıyla kamp yapacak olan tatilcilerin kişi başı ortalama 70 TL, karavan ile kamp yapacak tatilcilerin ise kişi başı ortalama 100 TL ödemesi gerekiyor.