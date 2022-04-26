RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Yaşam Bursa'daki uçak neden düştü? Hayatını kaybeden Furkan Otkum'un annesi her şeyi anlattı: Uçak durmadan arıza yapıyordu

Bursa'daki uçak neden düştü? Hayatını kaybeden Furkan Otkum'un annesi her şeyi anlattı: Uçak durmadan arıza yapıyordu

Bursa'da geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde bir mahalleye eğitim uçağı düşmüştü. Düşen tek motorlu eğitim uçağında hayatını kaybeden eğitmen pilot Furkan Otkum, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede konuşan acılı anne uçağın neden düştüğüne dair çarpıcı şeyler söyledi. Anne, uçağın sürekli arıza yaptığını vurguladı.

26.04.2022 22:18 - Son Güncelleme: 26.04.2022 22:21
Bursa’daki uçak neden düştü? Hayatını kaybeden Furkan Otkum’un annesi her şeyi anlattı: Uçak durmadan arıza yapıyordu

Bursa'da pilot Murat Avşa ve eğitmen pilot Furkan Otkum'u taşıyan tek motorlu eğitim uçağı kalkışa geçtikten kısa bir süre sonra kontrolden çıkarak yerleşim yerlerinin üzerine çakıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bursa’daki uçak neden düştü? Hayatını kaybeden Furkan Otkum’un annesi her şeyi anlattı: Uçak durmadan arıza yapıyordu

Tuzla buza dönen uçaktaki iki pilot hayatını kaybetti. Pilotlardan 27 yaşındaki Furkan Otkum için bugün ikindi namazına müteakip Pendik Esenyalı'da Mevlana Camii'de cenaze töreni düzenlendi.

Bursa’daki uçak neden düştü? Hayatını kaybeden Furkan Otkum’un annesi her şeyi anlattı: Uçak durmadan arıza yapıyordu

Törende baba Sinan Oktum, anne Sevgi Oktum, abla Sinem Oktum ve nişanlısı Aslı Yüce taziye dileklerini kabul etti.

Bursa’daki uçak neden düştü? Hayatını kaybeden Furkan Otkum’un annesi her şeyi anlattı: Uçak durmadan arıza yapıyordu

EK MESAİ YAPARAK PARA KAZANMAK İSTEMİŞ
Cenazeye katılan Otkum'un iş arkadaşları, çalıştıkları firmada saat başına ücret ödendiğini ve genç pilotun da son görevini "ek mesai ücreti" alabilmek için üstlendiğini söyledi.

Bursa’daki uçak neden düştü? Hayatını kaybeden Furkan Otkum’un annesi her şeyi anlattı: Uçak durmadan arıza yapıyordu

FAZLA ÇALIŞMAKTAN AYAKLARINDA NASIR ÇIKTI
Cenaze töreninde pilot oğlunu feryat figan yakarışlarla son yolculuğuna uğurlayan anne Sevgi Otkum'un dilinden yürekleri dağlayan şu sözcükler döküldü:

SON DAKİKA