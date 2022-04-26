Bursa'daki uçak neden düştü? Hayatını kaybeden Furkan Otkum'un annesi her şeyi anlattı: Uçak durmadan arıza yapıyordu
Bursa'da geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde bir mahalleye eğitim uçağı düşmüştü. Düşen tek motorlu eğitim uçağında hayatını kaybeden eğitmen pilot Furkan Otkum, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede konuşan acılı anne uçağın neden düştüğüne dair çarpıcı şeyler söyledi. Anne, uçağın sürekli arıza yaptığını vurguladı.
26.04.2022 22:18 - Son Güncelleme: 26.04.2022 22:21
Bursa'da pilot Murat Avşa ve eğitmen pilot Furkan Otkum'u taşıyan tek motorlu eğitim uçağı kalkışa geçtikten kısa bir süre sonra kontrolden çıkarak yerleşim yerlerinin üzerine çakıldı.
Tuzla buza dönen uçaktaki iki pilot hayatını kaybetti. Pilotlardan 27 yaşındaki Furkan Otkum için bugün ikindi namazına müteakip Pendik Esenyalı'da Mevlana Camii'de cenaze töreni düzenlendi.
Törende baba Sinan Oktum, anne Sevgi Oktum, abla Sinem Oktum ve nişanlısı Aslı Yüce taziye dileklerini kabul etti.
FAZLA ÇALIŞMAKTAN AYAKLARINDA NASIR ÇIKTI
Cenaze töreninde pilot oğlunu feryat figan yakarışlarla son yolculuğuna uğurlayan anne Sevgi Otkum'un dilinden yürekleri dağlayan şu sözcükler döküldü: