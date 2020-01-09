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İşte patlayana kadar yeseniz de kilo aldırmayacak besinler - Yiyip yiyip kilo almama düşü gerçek oluyor!

Yiyip yiyip kilo almama düşü gerçek oluyor! Spor yapıyor ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak için yediklerinize dikkat ediyorsanız bu listedeki bol lifli, düşük kalorili yiyecekleri kesinlikle bir yere not etmelisiniz. Doğru şekilde hazırlandığı taktirde arzu ettiğiniz kadar yemekte serbest olduğunuz besinleri sizler için derledik. Eğer kilo vermeye çalışıyorsanız fazla meyve yemeniz önerilmez ama narenciyeyi bunun dışında tutabilirsiniz. Yüksek lif, flavanoid ve C vitamini kaynağı olarak narenciye tüketebilirsiniz. Ayrıca sindirim sistemi, karaciğer ve cildiniz için faydalı olmanın yanısıra genel sağlınızı yüksek tutar. Peki kilo aldırmayan besinler neler? İşte çatlayana kadar yeseniz bile size kilo aldırmayacak besinler...

09.01.2020 10:17 - Son Güncelleme: 09.01.2020 10:17
Yiyip yiyip kilo almama düşü gerçek oluyor! İşte patlayana kadar yeseniz de kilo aldırmayacak besinler

Patlayana kadar yeseniz de kilo almayacaksınız!

Pırasa

100 gramı 60 kalori olan pırasa, aslında soğan ailesindendir. Zeytinyağlı yemeği, sağlıklı beslenmeye çalışan insanlar tarafından sıkça tercih edilmektedir.

Yiyip yiyip kilo almama düşü gerçek oluyor! İşte patlayana kadar yeseniz de kilo aldırmayacak besinler

Mantar

Mantarın içerisinde birçok önemli besin vardır. Hatta vejetaryenler ve veganlar et yerine mantar tüketir. 70 gramında 15 kalori vardır.

Yiyip yiyip kilo almama düşü gerçek oluyor! İşte patlayana kadar yeseniz de kilo aldırmayacak besinler

Havuç

Havuç beta-karoten bakımından zengin olduğu için, vücuda bolca A vitamini sağlar. Bu yüzden de göze iyi geldiği düşünülür. 128 gramında 53 kalori vardır.

Yiyip yiyip kilo almama düşü gerçek oluyor! İşte patlayana kadar yeseniz de kilo aldırmayacak besinler

Kabak

124 gramında 18 kalori olan kabak, özellikle son yıllarda çıkan yeni mutfak aletleriyle, "kabak spagetti" adı altında, daha düşük kalorili beslenmek isteyen insanlar tarafından bolca tüketilmeye başlamıştır.

Yiyip yiyip kilo almama düşü gerçek oluyor! İşte patlayana kadar yeseniz de kilo aldırmayacak besinler

Elma

125 gram elma 57 kaloridir. İçerisinde bolca lif bulunmaktadır. Vücudunuz aldığınız bu kaloriyi de yakmak için çaba harcayacağından dolayı aslında söylediğimizden daha az kalori almış oluyorsunuz!

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