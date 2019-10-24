İşte büyük ve küçük kıyamet alametleri! Büyük sona doğru yaklaşıyoruz! Dünyanın sonu...

Küresel ısınma dünyamız için oldukça büyük bir tehdit. NASA yaptığı paylaşım ile bu durumun ciddiyetini ortaya koydu. NASA küresel ısınmaya ilişkin dünya üzerinde ne gibi değişiklikler olduğunu ve olacağını gösteren görüntüler yayınlandı. Peki ülkemizde ve dünyada küresel ısınmanın yansımaları nasıl oldu. Tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan küresel ısınmanın tehlikeli boyutlara ulaştığı araştırmacılar tarafından her fırsatta hatırlatılıyor. Bu bağlamda dünyanın sonu gelmeden önce pek çok alamet ile insanlığa kendini çoktan göstermeye başladı bile. Kimi gerçekleşen kıyamet alametleri bunun bir göstergesi.

24.10.2019 09:02 - Son Güncelleme: 24.10.2019 09:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





