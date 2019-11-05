İstanbul'un kayıp adası ortaya çıktı! Havadan böyle görüntülendi

ÜŞEMEZSOY: BİRKAÇ DEPREMDE BATMIŞ OLMASI GEREKİR

Adanın nasıl ve neden battığıyla ilgili olarak Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, adanın tek bir depremde batmadığını ifade edereke şöyle konuştu: