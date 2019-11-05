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İstanbul'un kayıp adası ortaya çıktı! Havadan böyle görüntülendi

İstanbul Maltepe açıklarında yer alan ve İstanbul'un onuncu adası olarak bilinen, yaklaşık bin yıl önce yaşanan deprem sonrası sular altında kalan İstanbul'un pek bilinmeyen adası Vordonisi havadan fotoğraflandı. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy adanın 6,5 büyüklüğündeki birkaç depremle batmış olabileceğini söyledi.

05.11.2019 10:58 - Son Güncelleme: 05.11.2019 10:59
İstanbul'un kayıp adası ortaya çıktı! Havadan böyle görüntülendi

Vordonisi, Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedefadası, Sivriada, Yassıada, Kaşık Adası ve Tavşan Adası'ndan sonra İstanbul'un 10'uncu adası.

İstanbul'un kayıp adası ortaya çıktı! Havadan böyle görüntülendi

Vordonisi'nin batma nedeni, yaklaşık 1000 yıl önce yaşanan büyük İstanbul depremi olarak biliniyor.

İstanbul'un kayıp adası ortaya çıktı! Havadan böyle görüntülendi

İstanbul'da Dragos ile Küçükyalı arasında, Maltepe sahilinin yaklaşık 1 kilometre açığında bulunan ve birçok arkeolojik eser barındıran tarihi Vordonisi Adası, Manastır Kayalıkları, Bostancı Çöken Ada ve Höreke isimleriyle de biliniyor. İki adacıktan oluşan Vordonisi'nin Bizans döneminde manastır olarak kullanıldığı biliniyor.

İstanbul'un kayıp adası ortaya çıktı! Havadan böyle görüntülendi

HARİTALAR İNCELENDİĞİNDE ORTAYA ÇIKTI

Fener Rum Patrikhanesi'nin MS 500 tarihli İstanbul haritasının tekrar incelenmesi sonucunda yeniden fark edilen ada, 1000 yıl önce meydana gelen büyük İstanbul depremi sonrasında sular altında kalmadan önce Bizans döneminde sürgünlere ve din adamlarına ev sahipliği yapıyordu ve en önemli yapısı üzerinde bulunan manastırdı.

İstanbul'un kayıp adası ortaya çıktı! Havadan böyle görüntülendi

ÜŞEMEZSOY: BİRKAÇ DEPREMDE BATMIŞ OLMASI GEREKİR

Adanın nasıl ve neden battığıyla ilgili olarak Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, adanın tek bir depremde batmadığını ifade edereke şöyle konuştu:

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