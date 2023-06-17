İstanbul'un incisi Vaniköy Camii'ni Kalyon ihya etti: Çocuklarımıza verdiğimiz sözü tuttuk

KALYON VAKFI: SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Kalyon Vakfı'ndan Vaniköy Camii ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kalyon Vakfı tarafından yapılan açıklamada; "Vaniköy Camii İstanbul'u yeniden selamlasın diye; çabaladık, çalıştık, dişimizi tırnağımıza kattık… Hiç durmadık… Çocuklarımıza verdiğimiz sözü tuttuk ve Vaniköy Camii'yi aslına uygun olarak ihya ettik. Projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Geçmişe vefa, geleceğe değer vizyonumuzla projelerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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