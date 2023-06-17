İstanbul'un incisi Vaniköy Camii'ni Kalyon ihya etti: Çocuklarımıza verdiğimiz sözü tuttuk
İstanbul'un incisi Vaniköy Camii, Kasım 2020'de ahşap çatısı ve müştemilatı yanarak kullanılamaz hale gelmişti. Bunun üzerine Vaniköy Camisi, Kalyon Vakfı tarafından yaklaşık 2,5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Vaniköy Camii'nin açılışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan Projeyi gönüllü olarak üstlenen Kalyon Vakfı'na teşekkürlerini iletti. Kalyon Vakfı'ndan Vaniköy Camii ile ilgili yapılan video paylaşımlı Twitter açıklamasında, "Dişimizi tırnağımıza kattık. Hiç durmadık. Çocuklarımıza verdiğimiz sözü tuttuk ve Vaniköy Camii'yi aslına uygun olarak ihya ettik" ifadelerine yer verildi. İşte kare kare Kalyon tarafından ihya edilen Vaniköy Camii'nin yeni görünümü....
Kasım 2020'de çıkan yangında büyük oranda zarar gören, Kalyon Vakfı ile İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ve Mehmed Vani Vakfı arasında imzalanan "Restorasyon Protokolü" kapsamında yenilenen cami, ramazan ayında yeniden hizmete girmişti.
"MEDENİYETİMİZE DE VEFA BORCUMUZU ÖDÜYORUZ"
Projeyi gönüllü olarak üstlenen Kalyon Vakfı'na teşekkürlerini ileten Başkan Erdoğan, "Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız tarihi binalarla İstanbul'la birlikte medeniyetimize de vefa borcumuzu ödüyoruz." ifadelerini kullanmıştı..
KALYON VAKFI: SÖZÜMÜZÜ TUTTUK
Kalyon Vakfı'ndan Vaniköy Camii ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kalyon Vakfı tarafından yapılan açıklamada; "Vaniköy Camii İstanbul'u yeniden selamlasın diye; çabaladık, çalıştık, dişimizi tırnağımıza kattık… Hiç durmadık… Çocuklarımıza verdiğimiz sözü tuttuk ve Vaniköy Camii'yi aslına uygun olarak ihya ettik. Projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Geçmişe vefa, geleceğe değer vizyonumuzla projelerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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CAMİNİN AHŞAP ÇATISI TAMAMEN YANMIŞTI
Boğaz'ın incileri arasında yer alan, 358 yıllık Vaniköy Camii, maalesef 2 buçuk yıl önce çıkan yangında çok ağır hasar görmüştü. Camimizin ahşap çatısıyla mahfi bölümü tamamen yanmış, Hünkar Kasrı'nın iç mekanları da kullanılamaz hale gelmişti.