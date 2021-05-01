RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

İstanbul'un dibindeki Büyükada sahillerini 'salya' sardı! Kokudan durulmuyor

İstanbulluların bahar ve yaz mevsimlerinde sıkça gittiği özellikle yazın hafta sonları denize girmek için sıkça terchi ettiği Büyükada sahillerinde endişelendiren bir durum var. Büyükada sahillerini "deniz salyası" olarak da bilinen müsilaj sardı. Ada halkı ise deniz salyasının kokusundan rahatsız ve hava almaya sahile bile inemediklerini söylüyor.

01.05.2021 13:36 - Son Güncelleme: 01.05.2021 13:36
İstanbul'un dibindeki Büyükada sahillerini 'salya' sardı! Kokudan durulmuyor

Büyükada'yı deniz salyası da olarak bilinen müsilaj sardı. Dibe çökmesi halinde deniz canlıları için büyük tehlike oluşturan deniz salyası, adalıları endişelendirdi. Kokusundan rahatsız olan adalılar, sahile hava almaya bile gidemediklerini belirtirken, adayı saran deniz salyası havadan drone ile görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul'un dibindeki Büyükada sahillerini 'salya' sardı! Kokudan durulmuyor

"NORMAL BİR KİRLİLİK OLMADIĞI ÇOK BELLİ"
Marmara Denizi'nde sık sık görülmeye başlanan deniz salyası da olarak bilinen müsilaj şimdi de Büyükada'yı sardı.
Sahildeki görüntünün hiç hoş olmadığını söyleyen Büyükada sakini Rümeysa Uzun, "Arkadaşlarımla sahile gezmeye geldik.

İstanbul'un dibindeki Büyükada sahillerini 'salya' sardı! Kokudan durulmuyor

Ancak denizin çok kirli olduğunu fark ettik. Başlarda denizde ne olduğunu anlamadık ama normal bir kirlilik olmadığı çok belliydi. Kokusu çok kötü. Görüntüsü de hiç hoş değil. Bir adalı olarak denizlerdeki bu durum bizi çok rahatsız ediyor. Geçen senelerde sahilde böyle bir şey görmemiştik" dedi.

İstanbul'un dibindeki Büyükada sahillerini 'salya' sardı! Kokudan durulmuyor

"KOKUDAN DURAMIYORUM"
Artık adada sahil havası bile almanın mümkün olmadığını belirten Merve Çelik de "Sahile hava almak için geldim. Ancak sahilin pek hava alınacak hali kalmamış. Şu an kokudan duramıyorum. Denizin bu kötü haliyle temiz nefes almak pek mümkün olmuyor" diye konuştu.

İstanbul'un dibindeki Büyükada sahillerini 'salya' sardı! Kokudan durulmuyor

"FAZLA GÖRÜLMEYE BAŞLADI"
Gün geçtikçe deniz salyalarının arttığını söyleyen Ozan Emre Gündürü ise, "Sahile çok seyrek geliyorum. Deniz salyalarının özellikle kokusu bizi çok rahatsız ediyor. Bu şikayetlerimizi belediyeye bildirmemize rağmen bir dönüş alamadık. Deniz gün geçtikçe deniz salyaları yüzünden daha kötü olmaya başladı. Eskiden bu kadar çok yoktu son zamanlarda daha fazla deniz salyası görülmeye başladı" ifadelerini kullandı.