İstanbul'un dibindeki Büyükada sahillerini 'salya' sardı! Kokudan durulmuyor
İstanbulluların bahar ve yaz mevsimlerinde sıkça gittiği özellikle yazın hafta sonları denize girmek için sıkça terchi ettiği Büyükada sahillerinde endişelendiren bir durum var. Büyükada sahillerini "deniz salyası" olarak da bilinen müsilaj sardı. Ada halkı ise deniz salyasının kokusundan rahatsız ve hava almaya sahile bile inemediklerini söylüyor.
Büyükada'yı deniz salyası da olarak bilinen müsilaj sardı. Dibe çökmesi halinde deniz canlıları için büyük tehlike oluşturan deniz salyası, adalıları endişelendirdi. Kokusundan rahatsız olan adalılar, sahile hava almaya bile gidemediklerini belirtirken, adayı saran deniz salyası havadan drone ile görüntülendi.
"FAZLA GÖRÜLMEYE BAŞLADI"
Gün geçtikçe deniz salyalarının arttığını söyleyen Ozan Emre Gündürü ise, "Sahile çok seyrek geliyorum. Deniz salyalarının özellikle kokusu bizi çok rahatsız ediyor. Bu şikayetlerimizi belediyeye bildirmemize rağmen bir dönüş alamadık. Deniz gün geçtikçe deniz salyaları yüzünden daha kötü olmaya başladı. Eskiden bu kadar çok yoktu son zamanlarda daha fazla deniz salyası görülmeye başladı" ifadelerini kullandı.