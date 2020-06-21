İstanbullular bugün oraya akın etti! Araç kuyrukları oluştu

Trafikte kalan bir aracın ön koltuğunda 3 kişi olduğu görüldü. Araçtakilerden sadece arka koltukta oturan bir kişinin yüzünde maske olması dikkat çekti. Araç sürücüsü ise "İki saattir yoldayız, perişan olduk. Pikniğe geldik" dedi. Ön sağ koltukta iki kişi oturan kadınlardan birisi ise "Maskemiz var, yeni çıkardık" diyerek elindeki maskeyi gösterdi. Trafikte kalan Yakup Çarı ise "Bir saattir yoldayız, içerisi kalabalıksa çıkarım" dedi.