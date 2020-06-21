Haberler Galeri Yaşam İstanbullular bugün oraya akın etti! Araç kuyrukları oluştu

İstanbullular bugün oraya akın etti! Araç kuyrukları oluştu

Babalar Günü'nde İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti. Ormana giden caddeler üzerinde metrelerce araç kuyrukları oluştu, piknikçiler ormana ulaşmak için saatlerce bekledi. Yoğunluk havadan da görüntülendi.

21.06.2020 15:33 - Son Güncelleme: 21.06.2020 15:33
İstanbullular bugün oraya akın etti! Araç kuyrukları oluştu

Babalar Günü'nde piknik yapmak isteyenler yine Belgrad Ormanı'na akın etti. Piknikçilerin akını nedeniyle ormana giden caddeler üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bir ambulans trafik nedeniyle dakikalarca trafikte bekledi. Orman içinde boş masa kalmadı, çocukların maskesiz olduğu görüldü. Belgrad Ormanı'nın girişinde araçlardan bulunanların ateş ölçümü görevliler tarafından yapıldı. Görevliler ayrıca maske uyarısında bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbullular bugün oraya akın etti! Araç kuyrukları oluştu

ARAÇ İÇLERİNDE SOSYAL MESAFESİZ VE MASKESİZ YOLCULUK

Bazı araçların içinde çok sayıda yolcu olduğu görüldü. Ormana gitmeye çalışan bazılarının ise yürümeyi tercih ettiği görüldü. Sürücüler yoğun trafik nedeniyle saatlerce yolda bekledi.

İstanbullular bugün oraya akın etti! Araç kuyrukları oluştu

Trafikte kalan bir aracın ön koltuğunda 3 kişi olduğu görüldü. Araçtakilerden sadece arka koltukta oturan bir kişinin yüzünde maske olması dikkat çekti. Araç sürücüsü ise "İki saattir yoldayız, perişan olduk. Pikniğe geldik" dedi. Ön sağ koltukta iki kişi oturan kadınlardan birisi ise "Maskemiz var, yeni çıkardık" diyerek elindeki maskeyi gösterdi. Trafikte kalan Yakup Çarı ise "Bir saattir yoldayız, içerisi kalabalıksa çıkarım" dedi.

İstanbullular bugün oraya akın etti! Araç kuyrukları oluştu

YOLDA ARACI BOZULDU

Pikniğe gelen Demiralp Denk'in aracı hararet yapınca yolda kaldı. Denk, "Girişte biraz trafik vardı, dur kalk, dur kalk motor yoruldu. Yarım saat trafikte bekledik girişte, sonra girişe 10 metre kala arabayı buraya ittik" dedi.

İstanbullular bugün oraya akın etti! Araç kuyrukları oluştu

HAMAKTA BABALAR GÜNÜ KEYFİ

Çocuğu ile birlikte hamak keyfi yapan Ahmet Yılmaz, "Aylar sonra, ilk defa pikniğe çıktık. Biz sabah 9 gibi geldik, girişler rahattı" dedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Güneş tutulması böyle görüntülendi! Film karesi gibi muhteşem anlar...
Güneş tutulması böyle görüntülendi! Film karesi gibi muhteşem anlar...