Güneş tutulması böyle görüntülendi! Film karesi gibi muhteşem anlar...
Herkesin merakla beklediği Güneş tutulması Türkiye'nin birçok bölgesinden net bir şekilde izlendi. İstanbul'dan da izlenebilen tutulmada film karesi gibi görüntüler ortaya çıktı. Halkalı bir şekilde gerçekleşen güneş tutulması Türkiye'de saat 06.45'te başladı. İstanbul'da da 7.53'te başlayan tutulma kısmen izlenebilirken 1.5 saat sürdü. İşte Kars, Hakkari gibi birçok ilde de izlenen tutulmada ortaya çıkan muhteşem görüntüler…
21.06.2020 12:57
- Son Güncelleme: 21.06.2020 12:57
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