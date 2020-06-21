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Güneş tutulması böyle görüntülendi! Film karesi gibi muhteşem anlar...

Herkesin merakla beklediği Güneş tutulması Türkiye'nin birçok bölgesinden net bir şekilde izlendi. İstanbul'dan da izlenebilen tutulmada film karesi gibi görüntüler ortaya çıktı. Halkalı bir şekilde gerçekleşen güneş tutulması Türkiye'de saat 06.45'te başladı. İstanbul'da da 7.53'te başlayan tutulma kısmen izlenebilirken 1.5 saat sürdü. İşte Kars, Hakkari gibi birçok ilde de izlenen tutulmada ortaya çıkan muhteşem görüntüler…

21.06.2020 12:57 - Son Güncelleme: 21.06.2020 12:57
Güneş tutulması böyle görüntülendi! Film karesi gibi muhteşem anlar...

Yılın en önemli üçüncü gök olaylarından birisi olan 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması yaşandı.

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Güneş tutulması böyle görüntülendi! Film karesi gibi muhteşem anlar...

21 Haziran'da gerçekleşen 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması sürecinde Ay Güneş'in yaklaşık yüzde 99'unu kapladı.

Güneş tutulması böyle görüntülendi! Film karesi gibi muhteşem anlar...

Başka bir deyişle bu yüzden neredeyse tam güneş tutulması meydana geldi.

Güneş tutulması böyle görüntülendi! Film karesi gibi muhteşem anlar...

Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay'ın Dünya'dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor.

Güneş tutulması böyle görüntülendi! Film karesi gibi muhteşem anlar...

Türkiye'den de izlenen olan tutulma 06:45'te başladı ve en net Hakkari'de görüldü.

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