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İstanbullular bu kez evde kaldı! Her yer bomboş...

Koronavirüs salgınına karşı günlerdir yapılan "evde kal" çağrısı sonrası alınan tedbirlerin de arttırılmasıyla birlikte İstanbullular bu pazar evde kaldılar. Sahiller ve yollar boş kalırken, alınan tedbirler neticesinde İstanbulluların önceki günlerin aksine dışarı çıkmadıkları görüldü.

29.03.2020 10:21 - Son Güncelleme: 29.03.2020 10:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





