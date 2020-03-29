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İstanbullular koronavirüs ile eski İstanbul'a dönüş yaptı! İşte İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar!

İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında kafeler ve dükkanlar kepenk kapattı, cadde ve meydanlar boş kaldı. Sessiz sokaklar eski İstanbul'u hatırlattı. Peki ama İstanbul eskiden nasıldı? Yıllar önce İstanbul'un dört bir yanında çekilen fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. İstanbul'un önlenemez değişimini kanıtlayan bu fotoğrafları görünce çok şaşıracaksınız! İşte eski İstanbul'dan fotoğraflar...

29.03.2020 11:09 - Son Güncelleme: 29.03.2020 11:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





