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İstanbullular koronavirüs ile eski İstanbul'a dönüş yaptı! İşte İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar!

İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında kafeler ve dükkanlar kepenk kapattı, cadde ve meydanlar boş kaldı. Sessiz sokaklar eski İstanbul'u hatırlattı. Peki ama İstanbul eskiden nasıldı? Yıllar önce İstanbul'un dört bir yanında çekilen fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. İstanbul'un önlenemez değişimini kanıtlayan bu fotoğrafları görünce çok şaşıracaksınız! İşte eski İstanbul'dan fotoğraflar...

29.03.2020 11:09 - Son Güncelleme: 29.03.2020 11:15
İstanbullular koronavirüs ile eski İstanbul'a dönüş yaptı! İşte İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar!

Eski İstanbul fotoğrafları adete geçmişe götürüyor. İşte birçoğunu ilk kez göreceğiniz "Yıllar nasıl da geçiyor!" dedirten kareler...

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Robert Koleji kız öğrencileri

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İstanbullular koronavirüs ile eski İstanbul'a dönüş yaptı! İşte İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar!

Galata, Eminönü

İstanbullular koronavirüs ile eski İstanbul'a dönüş yaptı! İşte İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar!

Kadıköy - Kurbağalıdere

İstanbullular koronavirüs ile eski İstanbul'a dönüş yaptı! İşte İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar!

Ellerinde ders kitapları ile sohbet eden erkek öğrenciler...

İstanbullular koronavirüs ile eski İstanbul'a dönüş yaptı! İşte İstanbul'dan nostaljik fotoğraflar!
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