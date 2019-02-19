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İstanbul'da ulaşıma sis engeli! Vapur seferleri iptal edildi

Deniz ulaşımına sis engeli. İstanbul'da yoğun sis nedeniyle şehir hatları ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Öte yandan İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde etkisini gösterdi.

19.02.2019 09:46 - Son Güncelleme: 19.02.2019 09:46
İstanbul'da ulaşıma sis engeli! Vapur seferleri iptal edildi

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, bu nedenle bazı sürücüler zor anlar yaşadı.


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İstanbul'da ulaşıma sis engeli! Vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabahın erken saatlerinde etkisini gösterdi.

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İstanbul'da ulaşıma sis engeli! Vapur seferleri iptal edildi

Sis, yüksek kesimlerde etkisini gösterirken E-5 Karayolunda da etkili oldu. E-5 Karayolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı, bu nedenle sürücüler zor anlar yaşadı.


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İstanbul'da ulaşıma sis engeli! Vapur seferleri iptal edildi

Kent genelinde etkili olan sisin gün içerisinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul'da ulaşıma sis engeli! Vapur seferleri iptal edildi

Öte yandan İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi. Bu kapsamda, İstinye-Çubuklu ve Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri yapılamadı.

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