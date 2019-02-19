İstanbul'da ulaşıma sis engeli! Vapur seferleri iptal edildi
Deniz ulaşımına sis engeli. İstanbul'da yoğun sis nedeniyle şehir hatları ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Öte yandan İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde etkisini gösterdi.
19.02.2019 09:46
- Son Güncelleme: 19.02.2019 09:46
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, bu nedenle bazı sürücüler zor anlar yaşadı.
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İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabahın erken saatlerinde etkisini gösterdi.
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Sis, yüksek kesimlerde etkisini gösterirken E-5 Karayolunda da etkili oldu. E-5 Karayolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı, bu nedenle sürücüler zor anlar yaşadı.
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