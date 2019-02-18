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Dünyanın en garip kahini Baba Vanga'nın tüm 2019 kehanetleri korkunç! Türkiye...

En az Nostradamus kadar ünlü bir kahin; Baba Vanga... Bulgaristan'ın küçük bir köyünden çıkan ve ünü tüm dünyaya yayılan Baba Vanga'nın kehanetleri tüm dünyanın dilinde. Kehanetlerinin birçoğunuz uğursuz olması nedeniyle belki çok sevilen biri değil. Ama bu durum kehanetlerinin bir çoğunun gerçekleştiği gerçeğini değiştirmiyor. Önümüzde kocaman bir 2019 ve Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri kan donduran cinsten. İşte Baba Vanga'nın 2019 ve tüm kehanetleri.

18.02.2019 17:40 - Son Güncelleme: 18.02.2019 17:40
Dünyanın en garip kahini Baba Vanga'nın tüm 2019 kehanetleri korkunç! Türkiye...

Bulgaristan'ın küçük bir köyünden çıkıp, söyledikleri ile dünyayı etkileyen bir kadın. Ne dediyse çıkan ve dedikleri doğru olmaya devam ederse sonumuzun pek hayırlı olmayacağı açık olan bir kadın, Baba Vanga. Bu zamana kadar kehanetlerinin yüzde 85'nin tuttuğu belirtiliyor.

Şimdiye kadar 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana'nın ölümü, Arap Baharı DEAŞ ve Brexit gibi bir çok konuda yaptığı kehanetler çıkmıştı.

Dünyanın en garip kahini Baba Vanga'nın tüm 2019 kehanetleri korkunç! Türkiye...

BABA VANGA KİMDİR?

Öncellikle Baba Vanga'nın kim olduğuna bakalım.

Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911′de Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde doğdu.16 yaşındayken bazılarına bir fırtına sırasında yıldırım çarpması sonucu görme yeteneğini kaybeden diğer bir kesime göre köylerinin sular altında kalması sonucu öldü sanılan Vanga'nın günler sonra toprak altından çıkarılması sonucu gözlerinin kum ile dolarak kör olan Baba Vanga, bu tarihten sonra Orta Çağın ünlü kahini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası şöhrete ulaştı

Dünyanın en garip kahini Baba Vanga'nın tüm 2019 kehanetleri korkunç! Türkiye...

.Yaşarken kehanetleri Bulgarlar tarafından kaleme alınarak saklanan Baba Vanga'nın söylediklerinin büyük bülümü gerçekleşti.Baba Vanga, Bulgaristan'da 1989 yılında devrilen eski komünist diktatör Todor Jivkov dahil çok sayıda devlet adamını kehanetleri ile etkilemeyi başardı

Dünyanın en garip kahini Baba Vanga'nın tüm 2019 kehanetleri korkunç! Türkiye...

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi lideri Adolf Hitler tarafından bizzat ziyaret edilen, Rus gizli servisi KGB'nin bile tavsiyeler aldığı Baba Vanga, 1996 yılında 84 yaşında vefat etti.

Dünyanın en garip kahini Baba Vanga'nın tüm 2019 kehanetleri korkunç! Türkiye...

2019 İÇİN KEHANETLERİ DÜNYAYI SALLADI

Gözleri görmeyen ünlü kahin Baba Vanga'nın 2019 yılına dair tahminleri ortaya çıktı. Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri, dünyanın kelimenin tam manasıyla kaynayacağını gösteriyor.

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