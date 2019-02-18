Dünyanın en garip kahini Baba Vanga'nın tüm 2019 kehanetleri korkunç! Türkiye...
En az Nostradamus kadar ünlü bir kahin; Baba Vanga... Bulgaristan'ın küçük bir köyünden çıkan ve ünü tüm dünyaya yayılan Baba Vanga'nın kehanetleri tüm dünyanın dilinde. Kehanetlerinin birçoğunuz uğursuz olması nedeniyle belki çok sevilen biri değil. Ama bu durum kehanetlerinin bir çoğunun gerçekleştiği gerçeğini değiştirmiyor. Önümüzde kocaman bir 2019 ve Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri kan donduran cinsten. İşte Baba Vanga'nın 2019 ve tüm kehanetleri.
Bulgaristan'ın küçük bir köyünden çıkıp, söyledikleri ile dünyayı etkileyen bir kadın. Ne dediyse çıkan ve dedikleri doğru olmaya devam ederse sonumuzun pek hayırlı olmayacağı açık olan bir kadın, Baba Vanga. Bu zamana kadar kehanetlerinin yüzde 85'nin tuttuğu belirtiliyor.
Şimdiye kadar 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana'nın ölümü, Arap Baharı DEAŞ ve Brexit gibi bir çok konuda yaptığı kehanetler çıkmıştı.
BABA VANGA KİMDİR?
Öncellikle Baba Vanga'nın kim olduğuna bakalım.
Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911′de Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde doğdu.16 yaşındayken bazılarına bir fırtına sırasında yıldırım çarpması sonucu görme yeteneğini kaybeden diğer bir kesime göre köylerinin sular altında kalması sonucu öldü sanılan Vanga'nın günler sonra toprak altından çıkarılması sonucu gözlerinin kum ile dolarak kör olan Baba Vanga, bu tarihten sonra Orta Çağın ünlü kahini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası şöhrete ulaştı