İstanbul’da şüpheli ölüm: 3 kattan kol çantasıyla birlikte yere çakıldı! Kan donduran manzara: Kolu kopmuştu kemikleri dışarıya çıkmıştı

Genç kadın bunun üzerine kardeşi Şakir D.'yi (29) arayarak kendisini Mersin'den almasını istedi. Yola çıkan Şakir D., ablasını alarak İstanbul'da yaşadığı daireye getirdi. Bir süredir kardeşiyle birlikte yaşayan Hadel Alhadad, Suudi Arabistan'da yaşayan annesinin yanına gitmek için kardeşine uçak bileti almasını söyledi.