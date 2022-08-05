İstanbul'da şüpheli ölüm: 3 kattan kol çantasıyla birlikte yere çakıldı! Kan donduran manzara: Kolu kopmuştu kemikleri dışarıya çıkmıştı
İstanbul'da yabancı uyruklu kadın, uçuş yapacağı gün kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi. Ölümü şüpheli bulan polis, duşta olduğunu iddia eden kadının kardeşini gözaltına aldı. Kadının akşam saatlerinde uçuş yapacağı ve üzerinde kıyafeti ile kol çantasının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili konuşan bir kadın, "Kadın düştüğü zaman kardeşi aşağıya geldi. Neyiniz oluyor diye sorulunca 'ablam' dedi. Nereden geliyorsun denilince de bir dışarıdan geliyorum bir de banyo yapıyordum diyerek çelişkili ifadeler verdi. Kadının 4. kattan düştüğünü biliyoruz. Ağzından, burnundan ve kulaklarından kan geliyordu. Alnı açılmıştı ve kolu kopmuştu, kemikleri dışarıya çıkmıştı." dedi.
İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı… Mersin'de yabancı uyruklu eşiyle yaşayan evli ve 5 çocuk annesi yabancı uyruklu Hadel Alhadad (32), bir süre önce eşiyle sorunlar yaşamaya başladı.
Genç kadın bunun üzerine kardeşi Şakir D.'yi (29) arayarak kendisini Mersin'den almasını istedi. Yola çıkan Şakir D., ablasını alarak İstanbul'da yaşadığı daireye getirdi. Bir süredir kardeşiyle birlikte yaşayan Hadel Alhadad, Suudi Arabistan'da yaşayan annesinin yanına gitmek için kardeşine uçak bileti almasını söyledi.
UÇUŞU VARMIŞ
Olay günü akşam saatlerinde uçuşu olan genç kadın, kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden kıyafetleri giyinik şekilde ve kol çantasıyla birlikte aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralanan kadını gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
'DUŞTAYDIM'
Olayın ardından ölümü şüpheli bularak çalışma başlatan polis ekipleri, kadın pencereden düştüğü esnada evde bulunan kardeşi Şakir D.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Şakir D. ifadesinde, ablasının Mersin'de eşi ve 5 çocuğuyla birlikte yaşadığını ancak bir süre önce eşiyle sorunları olması nedeniyle Mersin'e giderek ablasını İstanbul'a getirdiğini söylediği öğrenildi.