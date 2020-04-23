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İstanbul'da sessizlik! Sokaklar ve caddeler 23 Nisan'da boş kaldı

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 31 şehirde 23-26 Nisan tarihleri arasında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İstanbul'un en kalabalık semtlerinden olan Fatih'in en işlek 4 noktası havadan görüntülenirken, yollar ve caddeler boş kaldı.

23.04.2020 11:29 - Son Güncelleme: 23.04.2020 11:29
İstanbul'da sessizlik! Sokaklar ve caddeler 23 Nisan'da boş kaldı

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan Fatih'in en işlek 4 noktası havadan görüntülendi.

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İstanbul'da sessizlik! Sokaklar ve caddeler 23 Nisan'da boş kaldı

Koronavirüse (covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

İstanbul'da sessizlik! Sokaklar ve caddeler 23 Nisan'da boş kaldı

Gece saat 00.00 itibariyle başlayan kısıtlamanın ilk gününün sabah saatlerinde İstanbul'da sessizlik hakimdi.

İstanbul'da sessizlik! Sokaklar ve caddeler 23 Nisan'da boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında boş kalan Fatih'in en işlek noktaları Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı havadan görüntülendi.

İstanbul'da sessizlik! Sokaklar ve caddeler 23 Nisan'da boş kaldı

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre mega kentte trafik yoğunluğu yüzde 4'e düştü.

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