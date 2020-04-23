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İstanbul'da sessizlik! Sokaklar ve caddeler 23 Nisan'da boş kaldı

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 31 şehirde 23-26 Nisan tarihleri arasında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İstanbul'un en kalabalık semtlerinden olan Fatih'in en işlek 4 noktası havadan görüntülenirken, yollar ve caddeler boş kaldı.

23.04.2020 11:29 - Son Güncelleme: 23.04.2020 11:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





