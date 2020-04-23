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23 Nisan 100. yıl fotoğrafları... 23 Nisan Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğrafları! En güzel Türk bayrağı resimleri!

En güzel Türk bayrağı resimleri! 23 Nisan Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğrafları 23 Nisan'ın 100. yılında araştırılıyor. Bu özel günde Türk Bayramı resimlerini ve Atatürk fotoğraflarını görüntülemek isteyenler fotoğraflar için sorgulama yapıyor. 23 Nisan 1927'deki ilk bayram Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu ve dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa himayesinde gerçekleştirildi, etkinlikler için Atatürk arabalarından birini çocuklara tahsis etti ve Cumhurbaşkanlığı Bandosu'nun konser vermesini istedi.

23.04.2020 11:50 - Son Güncelleme: 23.04.2020 11:52
23 Nisan 100. yıl fotoğrafları... 23 Nisan Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğrafları! En güzel Türk bayrağı resimleri!

23 Nisan Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları! En güzel Türk bayrağı resimleri! Tüm yurtta 23 Nisan coşkusu yaşanırken, arama motorlarında da 23 Nisan Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları araştırılmaya başlandı. TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sosyal medya üzerinden Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları paylaşılıyor. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla 1 Kasım, Hakimiyet-i Milliye Bayramı (Ulusal Egemenlik Bayramı) olarak kabul edildi. Daha sonraki yıllarda, TBMM'nin açılış tarihi olan 23 Nisan "Milli Hakimiyet Bayramı" olarak kutlandı. 1935'te bayramlar ve tatil günleriyle ilgili kanun değiştirildi ve "23 Nisan Millî Bayramı"nın adı "Millî Hakimiyet Bayramı" haline getirildi.

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23 Nisan 100. yıl fotoğrafları... 23 Nisan Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğrafları! En güzel Türk bayrağı resimleri!

23 NİSAN ANLAM VE ÖNEMİ

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir.

23 Nisan 100. yıl fotoğrafları... 23 Nisan Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğrafları! En güzel Türk bayrağı resimleri!

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgal eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

23 Nisan 100. yıl fotoğrafları... 23 Nisan Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğrafları! En güzel Türk bayrağı resimleri!

Büyük önder Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar'ı çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti'nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.

23 Nisan 100. yıl fotoğrafları... 23 Nisan Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğrafları! En güzel Türk bayrağı resimleri!

23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine yabancı ulusların çocukları da katılır. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı. "Bugünün küçükleri yarının büyükleridir." diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı. 23 Nisan'da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl yinelenir. Her 23 Nisan'da bütün Türkiye bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar.

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