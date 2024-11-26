İstanbul’da seri cinayete kurban gidenler son yolculuğuna uğurlandı! Bahtiyar Aladağ’ı tanıyanlardan dikkat çeken sözler | Başka kişileri de sormuş

İstanbul'da uyuşturucu bağımlısı Bahtiyar Aladağ tarafından katledilen eşi Sevim Aladağ, oğlu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu, Beykoz'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



İstanbul Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt'ta uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Bahtiyar Aladağ isimli şahıs, annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ, dayısının oğlu Şadan Serdar Buke'yi ve kuaföre yaptığı silahlı saldırıda çalışan Mehmet Salih Özsökük isimli kişiyi öldürmüştü.