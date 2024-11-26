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İstanbul'da seri cinayete kurban gidenler son yolculuğuna uğurlandı! Bahtiyar Aladağ'ı tanıyanlardan dikkat çeken sözler | Başka kişileri de sormuş

Türkiye İstanbul'da işlenen seri cinayetle şoku yaşadı. Bahtiyar Aladağ isimli bir şahıs önce kayınvalidesi, eşi ve oğlunu öldürdü sonra Büyükçekmece'deki anne ve babasınıu katletti. Avcılar'daki kuaföre giden Bahtiyar Aladağ, kuaför çalışanı Mehmet Salih Özükök ve ardından kuzeni Şadan Serdar Büke'ye ateş etti. Katliamda hayatını kaybedenler bugün toprağa verildi. Cenaze törenine katılanlar Bahtiyar Aladağ hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öte yandan Bahtiyar Aladağ'ın etrafındakilere farklı birkaç ismi de sorduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 16:43 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 16:54
İstanbul’da seri cinayete kurban gidenler son yolculuğuna uğurlandı! Bahtiyar Aladağ’ı tanıyanlardan dikkat çeken sözler | Başka kişileri de sormuş

İstanbul'da uyuşturucu bağımlısı Bahtiyar Aladağ tarafından katledilen eşi Sevim Aladağ, oğlu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu, Beykoz'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İstanbul’da seri cinayete kurban gidenler son yolculuğuna uğurlandı! Bahtiyar Aladağ’ı tanıyanlardan dikkat çeken sözler | Başka kişileri de sormuş

İstanbul Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt'ta uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Bahtiyar Aladağ isimli şahıs, annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ, dayısının oğlu Şadan Serdar Buke'yi ve kuaföre yaptığı silahlı saldırıda çalışan Mehmet Salih Özsökük isimli kişiyi öldürmüştü.

İstanbul’da seri cinayete kurban gidenler son yolculuğuna uğurlandı! Bahtiyar Aladağ’ı tanıyanlardan dikkat çeken sözler | Başka kişileri de sormuş

Düzenlediği silahlı saldırılarda eniştesi Gökhan Soylu ve kız kardeşi Buket Aladağ'ı ağır yaralamıştı. Zanlı daha sonra araç içinde silahı kafasına dayayarak intihar etmişti. Saldırganın cinayetlerden önce Büyükçekmece gölü yakınında eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'yu da öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

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