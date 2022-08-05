İstanbul'da panik anları! Sultangazi'de polis merkezi amirliğinin yanında toprağa gömülü havan topu mermisi bulundu
Sultangazi'de, polis merkezi amirliğinin yanında yapılan yol kazı çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alınan merminin menşei araştırılıyor.
05.08.2022 10:13 - Son Güncelleme: 05.08.2022 10:13
Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Yolu Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kavşak ve yol kazı çalışmaları sırasında çalışanlar havan topu mermisi buldu.