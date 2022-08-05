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İstanbul'da panik anları! Sultangazi'de polis merkezi amirliğinin yanında toprağa gömülü havan topu mermisi bulundu

Sultangazi'de, polis merkezi amirliğinin yanında yapılan yol kazı çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alınan merminin menşei araştırılıyor.

DHA
05.08.2022 10:13 - Son Güncelleme: 05.08.2022 10:13
İstanbul’da panik anları! Sultangazi’de polis merkezi amirliğinin yanında toprağa gömülü havan topu mermisi bulundu

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Yolu Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kavşak ve yol kazı çalışmaları sırasında çalışanlar havan topu mermisi buldu.

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İstanbul’da panik anları! Sultangazi’de polis merkezi amirliğinin yanında toprağa gömülü havan topu mermisi bulundu

Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi Amirliği'nin hemen yanında, iş makinelerinin çalıştığı alanda kazı yapan iş makinesi operatörü, havan topu mermisini fark ederek, çalışmaları durdurdu.

İstanbul’da panik anları! Sultangazi’de polis merkezi amirliğinin yanında toprağa gömülü havan topu mermisi bulundu

İBB çalışanları durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine ekipler gelerek, şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İncelenmek üzere Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne götürülen bombanın menşei ve kaç yıllık olduğu incelemelerden sonra belirlenecek.

İstanbul’da panik anları! Sultangazi’de polis merkezi amirliğinin yanında toprağa gömülü havan topu mermisi bulundu

Belediye çalışanlarından Fevzi Güler, havan topu mermisinin bulunduğu bölgenin daha önce askeri alan olduğunu belirterek, "Kazı yaparken arkadaş gördü. Bizde polise haber verdik.

İstanbul’da panik anları! Sultangazi’de polis merkezi amirliğinin yanında toprağa gömülü havan topu mermisi bulundu

Havan topu mermisi olabilir. Burası eskiden askeri alandı. Benim çocukluğum burada geçti. Bizde ufakken benzeri şeyler buluyorduk. Ama bu kadar büyüğünü de bulmamıştık" dedi.

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