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Çekmeköy'de hafriyat kamyonu devrildi! Ortalık toz duman

Son dakika haberleri... İstanbul Çekmeköy'de lastik patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak devrildi. Kaza anı kameraya yansıdı.

05.08.2022 11:19 - Son Güncelleme: 05.08.2022 11:19
Çekmeköy’de hafriyat kamyonu devrildi! Ortalık toz duman

İstanbul Çekmeköy'de lastik patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak devrildi.

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Çekmeköy’de hafriyat kamyonu devrildi! Ortalık toz duman

LASTİK PATLAYINCA DEVRİLDİ

Şile istikametine seyir halindeki Hüseyin Öztürk idaresinde 58 ABU 709 plakalı inşaat molozu yüklü hafriyat kamyonu, Taşdelen mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.

Çekmeköy’de hafriyat kamyonu devrildi! Ortalık toz duman

Kazanın etkisiyle sürücü araçta sıkışırken, kamyondaki molozlar yola saçıldı.

Çekmeköy’de hafriyat kamyonu devrildi! Ortalık toz duman

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çekmeköy’de hafriyat kamyonu devrildi! Ortalık toz duman

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çekmeköy’de hafriyat kamyonu devrildi! Ortalık toz duman

Kaza nedeniyle bölgede Şile ve Ümraniye istikametlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Çekmeköy’de hafriyat kamyonu devrildi! Ortalık toz duman
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