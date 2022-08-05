Çekmeköy'de hafriyat kamyonu devrildi! Ortalık toz duman
Son dakika haberleri... İstanbul Çekmeköy'de lastik patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak devrildi. Kaza anı kameraya yansıdı.
05.08.2022 11:19 - Son Güncelleme: 05.08.2022 11:19
İstanbul Çekmeköy'de lastik patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak devrildi.
LASTİK PATLAYINCA DEVRİLDİ
Şile istikametine seyir halindeki Hüseyin Öztürk idaresinde 58 ABU 709 plakalı inşaat molozu yüklü hafriyat kamyonu, Taşdelen mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.