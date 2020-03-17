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İstanbul'da koronavirüs sessizliği! Zabıtalar tek tek denetledi

Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin ardından sinema, kafe, kahvehane gibi alanlar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Üsküdar Salacak sahilinde bulunan kafeler bu doğrultuda kapanırken, zabıtalar tek tek denetim yaptı.

17.03.2020 11:36 - Son Güncelleme: 17.03.2020 12:08
İstanbul'da koronavirüs sessizliği! Zabıtalar tek tek denetledi

İçişleri Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine 'koronavirüs tedbirleri' konulu ek bir genelge göndermesinin ardından sinema, kafeterya, kahvehane gibi alanlar koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı. Üsküdar Salacak sahildeki kafeler de bu karar doğrultusunda kapanırken, zabıtalarda kafelerde denetim yaptı.

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İstanbul'da koronavirüs sessizliği! Zabıtalar tek tek denetledi

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında insanlara açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten, vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunarak bulaşma riskinin artırılacağı değerlendirmesi sonrası kafe, lokanta, faaliyetlerini dün saat 00.00 itibariyle geçici süre durdurdu.

İstanbul'da koronavirüs sessizliği! Zabıtalar tek tek denetledi

Üsküdar Salacak Sahili'nde Kız Kulesi karşısında bulunan kafeler de bu karar doğrultusunda kapatıldı.

İstanbul'da koronavirüs sessizliği! Zabıtalar tek tek denetledi

Üsküdar'daki kafe işletmecileri de genelge uyarınca işletmelerini ikinci bir karara kadar kapattı. Öte yanda özellikle sabah saatlerinde vatandaşların akın ettiği Salacak sahilin boş hali ise dikkat çekti. Zabıta ekipleri sahildeki kafeleri açık olup olmadığını denetim yaptı.

İstanbul'da koronavirüs sessizliği! Zabıtalar tek tek denetledi

Kafe çalışanı Recep Kara "Koronovirüs tehlikesinden dolayı kapatma kararı geldi. Bizde kapattık. Temizlik yapıyoruz. Normalde çok kalabalık oluyordu." diye konuştu.

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