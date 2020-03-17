İstanbul'da koronavirüs sessizliği! Zabıtalar tek tek denetledi
Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin ardından sinema, kafe, kahvehane gibi alanlar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Üsküdar Salacak sahilinde bulunan kafeler bu doğrultuda kapanırken, zabıtalar tek tek denetim yaptı.
İçişleri Bakanlığı'nca, 81 il valiliğine 'koronavirüs tedbirleri' konulu ek bir genelge göndermesinin ardından sinema, kafeterya, kahvehane gibi alanlar koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı. Üsküdar Salacak sahildeki kafeler de bu karar doğrultusunda kapanırken, zabıtalarda kafelerde denetim yaptı.
İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında insanlara açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten, vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunarak bulaşma riskinin artırılacağı değerlendirmesi sonrası kafe, lokanta, faaliyetlerini dün saat 00.00 itibariyle geçici süre durdurdu.