İstanbul'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan araçlar demir bariyerin altına girdi
İstanbul Esenler'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası bariyerlere saplanan araçlar itfaiyenin elektrikli testere ile demir bariyerleri kesmesi sonucu bariyerden ayrıldı.
17.02.2019 06:59
- Son Güncelleme: 17.02.2019 06:59
OLAY YERİNE İTFAİYE ÇAĞRILDI
Kaza sonrası demir bariyerin altında kalan araçları çıkarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle Edirne istikametinde kısa bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. İtfaiye ekipleri elektrikli testere ile demir bariyerleri keserek araçları demir bariyerlerden ayırdı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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