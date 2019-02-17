İstanbul'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan araçlar demir bariyerin altına girdi

Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 34 BA 6860 plakalı minibüs ile 34 AJN 051 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu birbirine çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç yol kenarındaki demir bariyerlere girdi.