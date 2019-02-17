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İstanbul'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan araçlar demir bariyerin altına girdi

17.02.2019 08:10

İstanbul Esenler'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası bariyerlere saplanan araçlar itfaiyenin elektrikli testere ile demir bariyerleri kesmesi sonucu bariyerden ayrıldı.


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