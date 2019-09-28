İstanbul'da korkunç deprem sonrası ada sulara gömüldü! Maltepe'nin incisiydi...

Büyükada, Kınalıada, Yassıada, Heybeliada, Sivriada, Burgazada, Sedefadası, Kaşıkadası ve Tavşanadası. Herkes İstanbul'un bu dokuz adasını bilse de, aslında onuncu adası olduğunu pek kimse bilmez. Bir zamanlar aktif olarak kullanılan bir ada olan Vordonisi adası, İstanbul'un pek bilinmeyen onuncu adası. Bunun nedeni ise 1010 yılında yaşanan büyük İstanbul depremi.