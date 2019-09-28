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İstanbul'da korkunç deprem sonrası ada sulara gömüldü! Maltepe'nin incisiydi...

İstanbul'un Prens Adaları'nı bilirsiniz... Özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Prens Adalar'ı İstanbullular için bir kaçış noktası. Peki 1010 yılında meydana gelen büyük bir depremle sular altında kalan ve o dönem Maltepe'nin en güzel adalarından biri olan Vordonisi Adası'nı biliyor muydunuz?

28.09.2019 14:08 - Son Güncelleme: 28.09.2019 14:15
İstanbul korkunç deprem sonrası ada sulara gömüldü! Maltepe'nin incisiydi...

Büyükada, Kınalıada, Yassıada, Heybeliada, Sivriada, Burgazada, Sedefadası, Kaşıkadası ve Tavşanadası. Herkes İstanbul'un bu dokuz adasını bilse de, aslında onuncu adası olduğunu pek kimse bilmez. Bir zamanlar aktif olarak kullanılan bir ada olan Vordonisi adası, İstanbul'un pek bilinmeyen onuncu adası. Bunun nedeni ise 1010 yılında yaşanan büyük İstanbul depremi.

İstanbul korkunç deprem sonrası ada sulara gömüldü! Maltepe'nin incisiydi...

Maltepe'de bulunan ve bir zamanlar en az Büyükada kadar meşhur olan Vordonisi Adası'nı biliyor musunuz?

İstanbul korkunç deprem sonrası ada sulara gömüldü! Maltepe'nin incisiydi...

Vordonisi, Dragos ile Küçükyalı arasında bulunan ve iki bölümden oluşan cennet gibi bir adaydı.

İstanbul korkunç deprem sonrası ada sulara gömüldü! Maltepe'nin incisiydi...

İstanbul'da Dragos ile Küçükyalı arasında, Maltepe sahilinin 700 metre açığında bulunan ve birçok arkeolojik eser barındıran tarihi Vordonisi Adası, Manastır Kayalıkları, Bostancı Çöken Ada ve Höreke isimleriyle de biliniyor. İki adacıktan oluşan Vordonisi'nin Bizans döneminde manastır olarak kullanıldığı biliniyor.

İstanbul korkunç deprem sonrası ada sulara gömüldü! Maltepe'nin incisiydi...

Zamanla bir şehir efsanesine dönüşen Vordonisi, Fener Rum Patrikhanesi'nin MS 500 tarihli İstanbul haritasının tekrar incelenmesi sonucunda yeniden fark edildi. Gizemli adalar, Bizans tarihçisi Semavi Eyice tarafından 1936'da kayıtlara geçti.

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