İstanbul'da korkunç deprem sonrası ada sulara gömüldü! Maltepe'nin incisiydi...
İstanbul'un Prens Adaları'nı bilirsiniz... Özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Prens Adalar'ı İstanbullular için bir kaçış noktası. Peki 1010 yılında meydana gelen büyük bir depremle sular altında kalan ve o dönem Maltepe'nin en güzel adalarından biri olan Vordonisi Adası'nı biliyor muydunuz?
Büyükada, Kınalıada, Yassıada, Heybeliada, Sivriada, Burgazada, Sedefadası, Kaşıkadası ve Tavşanadası. Herkes İstanbul'un bu dokuz adasını bilse de, aslında onuncu adası olduğunu pek kimse bilmez. Bir zamanlar aktif olarak kullanılan bir ada olan Vordonisi adası, İstanbul'un pek bilinmeyen onuncu adası. Bunun nedeni ise 1010 yılında yaşanan büyük İstanbul depremi.
İstanbul'da Dragos ile Küçükyalı arasında, Maltepe sahilinin 700 metre açığında bulunan ve birçok arkeolojik eser barındıran tarihi Vordonisi Adası, Manastır Kayalıkları, Bostancı Çöken Ada ve Höreke isimleriyle de biliniyor. İki adacıktan oluşan Vordonisi'nin Bizans döneminde manastır olarak kullanıldığı biliniyor.