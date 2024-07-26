İstanbul'da kısa süreli yağış trafiği vurdu! Araçlar zor ilerledi duraklar doldu...

İstanbul'da bölgesel olarak etkisini sürdüren yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Trafikte araçlar güçlükle ilerlerken vatandaşlar duraklarda kuyruk oluşturdu. Gece saatlerinden itibaren başlayan yağış yerel olarak aralıklarla devam ediyor. İşte İstanbul'dan yağış manzaraları...
İstanbul'da başlayan yağmur bölgesel olarak etkisini sürdürürken trafikte araçlar güçlükle ilerledi.
Meteorolojinin uyarısının ardından kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağış, yerel olarak aralıklarla devam ediyor.
Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Kartal, Maltepe ve Pendik'in bazı bölgelerinde kısa süreli sağanak geçişleri etkili oluyor.