İstanbul'da kısa süreli yağış trafiği vurdu! Araçlar zor ilerledi duraklar doldu...

İstanbul'da bölgesel olarak etkisini sürdüren yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Trafikte araçlar güçlükle ilerlerken vatandaşlar duraklarda kuyruk oluşturdu. Gece saatlerinden itibaren başlayan yağış yerel olarak aralıklarla devam ediyor. İşte İstanbul'dan yağış manzaraları...