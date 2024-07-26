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İbn-i Sina asırlar önce gençliğin sırrını yazmış! 20 yaş birden gençleştirecek formül 

Ünlü tıp bilgini İbn-i Sina, bitkilerin şifalı gücünden yararlanarak oluşturduğu gençlik iksiri ile dikkat çekiyor. Kimyasallar yerine doğal yöntemlerle cilt sağlığını korumayı savunan İbn-i Sina, cilt gençleştirmek ve güzelliği artırmak için birçok bitkiyi tavsiye ediyor. İşte, İbn-i Sina'nın 20 yaş birden gençleştiren ve doğal güzelliğinize katkı sağlayacak reçetesi...

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2024, 20:46 Güncelleme 26 Temmuz 2024, 20:48
İbn-i Sina asırlar önce gençliğin sırrını yazmış! 20 yaş birden gençleştirecek formül 1

Zamanın cildimizde bıraktığı izleri geri almak herkesin arzusudur. Genç ve sağlıklı bir cilde sahip olmayı kim istemez ki? Ünlü tıp alimi İbn-i Sina, bu konuda doğal yöntemler sunarak bize ışık tutuyor. Bitkilerin mucizevi etkilerinden yararlanarak geliştirdiği önerileriyle, kimyasal ürünlere alternatif doğal çözümler sunuyor. İşte, cildinizi 20 yıl gençleştirecek İbn-i Sina'nın tavsiyeleri...

İbn-i Sina asırlar önce gençliğin sırrını yazmış! 20 yaş birden gençleştirecek formül 2

İbn-i Sina'dan Yüzyılları Aşan Gençlik Önerileri

Tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina'nın cilt güzelliği ve gençleşmeyle ilgili önerileri, asırlar sonra bile geçerliliğini koruyor.

İbn-i Sina asırlar önce gençliğin sırrını yazmış! 20 yaş birden gençleştirecek formül 3

Doğal Malzemelerle Derinlemesine Temizlik

İbn-i Sina'ya göre, cilt bakımının ilk kuralı derinlemesine temizlik. Kesenin önemine dikkat çeken Sina, cilt bariyerini tazelemek için;

🌸Hatmi

🌸Ebegümeci

🌸Nane yaprakları

ile hazırlanan sabunlarla cildin yıkanmasını öneriyor. Bu bitkiler, cilt yüzeyindeki kirin temizlenmesiyle açılan gözeneklerin sıkılaşmasına ve lekelerin görünümünün azalmasına yardımcı oluyor.

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