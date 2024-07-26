İbn-i Sina asırlar önce gençliğin sırrını yazmış! 20 yaş birden gençleştirecek formül 

Zamanın cildimizde bıraktığı izleri geri almak herkesin arzusudur. Genç ve sağlıklı bir cilde sahip olmayı kim istemez ki? Ünlü tıp alimi İbn-i Sina, bu konuda doğal yöntemler sunarak bize ışık tutuyor. Bitkilerin mucizevi etkilerinden yararlanarak geliştirdiği önerileriyle, kimyasal ürünlere alternatif doğal çözümler sunuyor. İşte, cildinizi 20 yıl gençleştirecek İbn-i Sina'nın tavsiyeleri...
İbn-i Sina'dan Yüzyılları Aşan Gençlik Önerileri
Tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina'nın cilt güzelliği ve gençleşmeyle ilgili önerileri, asırlar sonra bile geçerliliğini koruyor.
Doğal Malzemelerle Derinlemesine Temizlik
İbn-i Sina'ya göre, cilt bakımının ilk kuralı derinlemesine temizlik. Kesenin önemine dikkat çeken Sina, cilt bariyerini tazelemek için;
🌸Hatmi
🌸Ebegümeci
🌸Nane yaprakları
ile hazırlanan sabunlarla cildin yıkanmasını öneriyor. Bu bitkiler, cilt yüzeyindeki kirin temizlenmesiyle açılan gözeneklerin sıkılaşmasına ve lekelerin görünümünün azalmasına yardımcı oluyor.