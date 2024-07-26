İbn-i Sina asırlar önce gençliğin sırrını yazmış! 20 yaş birden gençleştirecek formül 

1 Zamanın cildimizde bıraktığı izleri geri almak herkesin arzusudur. Genç ve sağlıklı bir cilde sahip olmayı kim istemez ki? Ünlü tıp alimi İbn-i Sina, bu konuda doğal yöntemler sunarak bize ışık tutuyor. Bitkilerin mucizevi etkilerinden yararlanarak geliştirdiği önerileriyle, kimyasal ürünlere alternatif doğal çözümler sunuyor. İşte, cildinizi 20 yıl gençleştirecek İbn-i Sina'nın tavsiyeleri...

2 İbn-i Sina'dan Yüzyılları Aşan Gençlik Önerileri Tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina'nın cilt güzelliği ve gençleşmeyle ilgili önerileri, asırlar sonra bile geçerliliğini koruyor.