İstanbul'da dereleri pislik götürüyor! Bir zamanlar abdest alınan Menekşe deresi şimdi zift dökülmüş gibi! Ne İSKİ ne de İBB temizliyor
İstanbul'un bazı derelerinde pislikten geçilmiyor. Yerleşim alanlarının dibinde olan derelerde kötü koku ve sivrisinek vatandaşların kabusu oldu. Buna son örnek Menekşe Deresi. Marmara Denizi'ne dökülen Menekşe Deresi, rengi ve pis kokusuyla vatandaşların tepkisini çekiyor. Dereye yakın ikamet eden vatandaşlar "Geçmişte bu sudan abdest alınırdı, şimdi içine petrol dökülmüş gibi" ifadelerini kullanıyor.
İstanbul'da bazı derelerdeki kirlilikten şikayetçi olan vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.
Küçükçekmece ilçesinden Marmara Denizi'ne dökülen Menekşe Deresi'nin suyunun kahverengine döndüğü ve bazı yerlerde yosunlaşmaların oluştuğu görüldü.
Çok sayıda tur ve balıkçı teknesinin park noktası olan dereden çevreye bazı zamanlar kötü kokuların yayıldığı öğrenildi.
Mimar Sinan Köprüsü civarında, derenin renginin daha koyulaşarak kızıla yaklaştığı gözlemlendi.
Deredeki kirlilik ve renk değişiminden rahatsız olan vatandaşlar, sorunun çözülmesini istedi.
Bölgede tur gemisinde çalışan Hikmet Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Menekşe Deresi'ne pisliklerin karıştığını söyledi.
Akdoğan, derenin renginin kahverengine döndüğünü belirterek, "Sabahları kızıl renk oluyor, akşamları başka renk oluyor. Pislik ve atıklardan böyle oluyor. Tekne temizliyorlar, onların pislikleri de olabilir. Yukarıdaki fabrika pislikleri de olabilir." dedi.
Derenin çamurlu olduğunu ve temizlenmesi gerektiğini dile getiren Akdoğan, "Pislik denize gidiyor. Dere boyu, komple pislik yatağıdır. Temizlense iyi olur. Burada kuşlar, böcekler var ve hepsi zehirleniyor." diye konuştu.
Tekin, çevredeki fabrikaların suyunun dereye karışmış olabileceğini belirterek, "İleride deniz olduğu için kirlilik geri geliyor. Temizlik oluyor, anladığım kadarıyla uğraşıyorlar ama nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah dereyi temizlerler." dedi.
Sahilde oturduklarında dereden koku da geldiğini dile getiren Tekin, kirliliğin temizleneceğine inandığını belirtti.