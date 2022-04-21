RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul'da dereleri pislik götürüyor! Bir zamanlar abdest alınan Menekşe deresi şimdi zift dökülmüş gibi! Ne İSKİ ne de İBB temizliyor

İstanbul'un bazı derelerinde pislikten geçilmiyor. Yerleşim alanlarının dibinde olan derelerde kötü koku ve sivrisinek vatandaşların kabusu oldu. Buna son örnek Menekşe Deresi. Marmara Denizi'ne dökülen Menekşe Deresi, rengi ve pis kokusuyla vatandaşların tepkisini çekiyor. Dereye yakın ikamet eden vatandaşlar "Geçmişte bu sudan abdest alınırdı, şimdi içine petrol dökülmüş gibi" ifadelerini kullanıyor.

21.04.2022 12:37 - Son Güncelleme: 21.04.2022 13:14
İstanbul’da dereleri pislik götürüyor! Bir zamanlar abdest alınan Menekşe deresi şimdi zift dökülmüş gibi! Ne İSKİ ne de İBB temizliyor

İstanbul'da bazı derelerdeki kirlilikten şikayetçi olan vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.

Küçükçekmece ilçesinden Marmara Denizi'ne dökülen Menekşe Deresi'nin suyunun kahverengine döndüğü ve bazı yerlerde yosunlaşmaların oluştuğu görüldü.

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İstanbul’da dereleri pislik götürüyor! Bir zamanlar abdest alınan Menekşe deresi şimdi zift dökülmüş gibi! Ne İSKİ ne de İBB temizliyor

Çok sayıda tur ve balıkçı teknesinin park noktası olan dereden çevreye bazı zamanlar kötü kokuların yayıldığı öğrenildi.

Mimar Sinan Köprüsü civarında, derenin renginin daha koyulaşarak kızıla yaklaştığı gözlemlendi.

Deredeki kirlilik ve renk değişiminden rahatsız olan vatandaşlar, sorunun çözülmesini istedi.

Bölgede tur gemisinde çalışan Hikmet Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Menekşe Deresi'ne pisliklerin karıştığını söyledi.

İstanbul’da dereleri pislik götürüyor! Bir zamanlar abdest alınan Menekşe deresi şimdi zift dökülmüş gibi! Ne İSKİ ne de İBB temizliyor

Akdoğan, derenin renginin kahverengine döndüğünü belirterek, "Sabahları kızıl renk oluyor, akşamları başka renk oluyor. Pislik ve atıklardan böyle oluyor. Tekne temizliyorlar, onların pislikleri de olabilir. Yukarıdaki fabrika pislikleri de olabilir." dedi.

Derenin çamurlu olduğunu ve temizlenmesi gerektiğini dile getiren Akdoğan, "Pislik denize gidiyor. Dere boyu, komple pislik yatağıdır. Temizlense iyi olur. Burada kuşlar, böcekler var ve hepsi zehirleniyor." diye konuştu.

İstanbul’da dereleri pislik götürüyor! Bir zamanlar abdest alınan Menekşe deresi şimdi zift dökülmüş gibi! Ne İSKİ ne de İBB temizliyor

Akdoğan derenin denize döküldüğü noktada denize girenler olduğunu aktararak, dere boyu devam eden kirliliğin temizlenmesini istedi.

"İÇİNE PETROL DÖKÜLMÜŞ GİBİ"
Dereye yakın ikamet eden Şehmuz Tekin ise derenin rengini "Sanki içine petrol dökülmüş gibi" diye nitelendirdi.

İstanbul’da dereleri pislik götürüyor! Bir zamanlar abdest alınan Menekşe deresi şimdi zift dökülmüş gibi! Ne İSKİ ne de İBB temizliyor

Tekin, çevredeki fabrikaların suyunun dereye karışmış olabileceğini belirterek, "İleride deniz olduğu için kirlilik geri geliyor. Temizlik oluyor, anladığım kadarıyla uğraşıyorlar ama nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah dereyi temizlerler." dedi.

Sahilde oturduklarında dereden koku da geldiğini dile getiren Tekin, kirliliğin temizleneceğine inandığını belirtti.

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