Fener Rum Patrikhanesi'nde kutsal yağ ayini! 10 yılda bir yapılıyor! Tüm dünyaya İstanbul'dan gönderilecek
İstanbul'da bulunan Fener Rum Patrikhanesi'nde "kutsal yağ ayini" düzenlendi. 10 yılda bir yapılan ve Ortodoks kiliselerinde vaftizlerde kullanılmak üzere hazırlanan "miron" denilen yağ, Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayinle kutsandı.
21.04.2022 14:31 - Son Güncelleme: 21.04.2022 14:31
10 yılda bir Ortodoks kiliselerindeki vaftizlerde kullanılmak üzere Fener Rum Patrikhanesi'nde hazırlanan ve "miron" denilen vaftiz yağı, Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayinle kutsandı.
Fener Rum Patrikhanesi'nde, 10 yılda bir Girit Adası'ndan gönderilen zeytinyağı ve farklı manastırlardan getirtilen 57 çeşit malzeme ile yapılan "miron" denilen vaftiz yağı için kutsama töreni gerçekleşti.