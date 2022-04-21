RAMAZAN İMSAKİYE
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Fener Rum Patrikhanesi'nde kutsal yağ ayini! 10 yılda bir yapılıyor! Tüm dünyaya İstanbul'dan gönderilecek

İstanbul'da bulunan Fener Rum Patrikhanesi'nde "kutsal yağ ayini" düzenlendi. 10 yılda bir yapılan ve Ortodoks kiliselerinde vaftizlerde kullanılmak üzere hazırlanan "miron" denilen yağ, Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayinle kutsandı.

21.04.2022 14:31 - Son Güncelleme: 21.04.2022 14:31
Fener Rum Patrikhanesi’nde kutsal yağ ayini! 10 yılda bir yapılıyor! Tüm dünyaya İstanbul’dan gönderilecek

10 yılda bir Ortodoks kiliselerindeki vaftizlerde kullanılmak üzere Fener Rum Patrikhanesi'nde hazırlanan ve "miron" denilen vaftiz yağı, Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayinle kutsandı.

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Fener Rum Patrikhanesi’nde kutsal yağ ayini! 10 yılda bir yapılıyor! Tüm dünyaya İstanbul’dan gönderilecek

Kutsal yağlar, İstanbul'dan dünyadaki Ortodoks kiliselerine gönderilecek.

Fener Rum Patrikhanesi’nde kutsal yağ ayini! 10 yılda bir yapılıyor! Tüm dünyaya İstanbul’dan gönderilecek

Fener Rum Patrikhanesi'nde, 10 yılda bir Girit Adası'ndan gönderilen zeytinyağı ve farklı manastırlardan getirtilen 57 çeşit malzeme ile yapılan "miron" denilen vaftiz yağı için kutsama töreni gerçekleşti.

Fener Rum Patrikhanesi’nde kutsal yağ ayini! 10 yılda bir yapılıyor! Tüm dünyaya İstanbul’dan gönderilecek

Ayin, Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından yönetildi. Ortodoks dünyada doğumdan ölüme ve birçok ayinde önemli sembolik görev üstlenen kutsal yağ, Güney Amerika'dan Asya'ya Afrika'dan Avrupa'ya Ortodoks kiliselerine gönderilecek.

Fener Rum Patrikhanesi’nde kutsal yağ ayini! 10 yılda bir yapılıyor! Tüm dünyaya İstanbul’dan gönderilecek

Yaklaşık 400 kilo olan yağdan kalanlar ise Patrikhane deposunda bekletilerek ihtiyaç dahilinde kiliselere zaman içinde gönderilecek.

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