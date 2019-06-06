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İstanbul'da bayram yoğunluğu! Tramvay yolunu bile yaya geçidi yaptılar

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, Eminönü ve Galata Köprüsü civarında yoğunluğa neden oldu. Galata Köprüsü üzerinde bulunan tramvay yoluna girip yolun karşısına geçmek isteyen yüzlerce kişi, faciaya davetiye çıkardı.

06.06.2019 11:54 - Son Güncelleme: 06.06.2019 12:06
İstanbul'da bayram yoğunluğu! Tramvay yolunu bile yaya geçidi yaptılar

Kabataş-Bağcılar hattında çalışan tramvay vatmanları Tarihi Galata Köprüsü'nün Eminönü tarafında tramvay yoluna giren kişiler nedeniyle zor anlar yaşadı.

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İstanbul'da bayram yoğunluğu! Tramvay yolunu bile yaya geçidi yaptılar

EMİNÖNÜ'NDE İZDİHAM
Bayram tatilini fırsat bilenlerin gezmek için en çok tercih ettiği Eminönü'nde adeta izdiham yaşandı.

İstanbul'da bayram yoğunluğu! Tramvay yolunu bile yaya geçidi yaptılar

Yoğun kalabalık nedeniyle alt geçidi kullanmak yerine yolun karşısına geçmek için tramvay yolunun demir bariyerlerini aşan yüzlerce kişi girdikleri raylarda büyük tehlike yarattı.

İstanbul'da bayram yoğunluğu! Tramvay yolunu bile yaya geçidi yaptılar

PUSETTEKİ BEBEKLERİ DE ORTAK ETTİLER
Bazı kişilerin çocuklarını hatta pusetteki bebeklerini bile bu tehlikeye ortak ettikleri görüldü.

İstanbul'da bayram yoğunluğu! Tramvay yolunu bile yaya geçidi yaptılar

Yola giren kişileri son anda farkeden vatmanlar siren çalarak tramvayı durdurdu ve raylara giren kişilere yol verip çıkmalarını beklemek zorunda kaldı.

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