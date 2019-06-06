İstanbul'da bayram yoğunluğu! Tramvay yolunu bile yaya geçidi yaptılar
Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, Eminönü ve Galata Köprüsü civarında yoğunluğa neden oldu. Galata Köprüsü üzerinde bulunan tramvay yoluna girip yolun karşısına geçmek isteyen yüzlerce kişi, faciaya davetiye çıkardı.
06.06.2019 11:54
- Son Güncelleme: 06.06.2019 12:06
Kabataş-Bağcılar hattında çalışan tramvay vatmanları Tarihi Galata Köprüsü'nün Eminönü tarafında tramvay yoluna giren kişiler nedeniyle zor anlar yaşadı.
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