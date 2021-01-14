İstanbul'da barajların doluluk oranları! İstanbul'da barajlarda son durum! İstanbul'da barajların son durumu
İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağış barajların doluluk oranlarını artırdı. İstanbul'da yağmurlarla birlikte barajların doluluk oranı yüzde 26,92'ye yükseldi. Alibeyköy Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 37,11 oldu. Öte yandan Alibeyköy Barajı'nın çevresine bırakılan çöpler ise sürüklenerek su üzerinde birikti.
14.01.2021 11:50
- Son Güncelleme: 14.01.2021 12:06
Megakent İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmur, barajların doluluk oranlarını arttırdı. Yağan yağmurlar ile doluluk oranı yüzde 37.11 seviyesine yükselen Alibeyköy Barajı havadan drone kamerası ile görüntülendi. Öte yandan yağan yağmur ile birlikte barajın çevresinde bulunan onlarca çöpün sürüklenerek baraja karıştığı görüldü.
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