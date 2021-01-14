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İstanbul'da barajların doluluk oranları! İstanbul'da barajlarda son durum! İstanbul'da barajların son durumu

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağış barajların doluluk oranlarını artırdı. İstanbul'da yağmurlarla birlikte barajların doluluk oranı yüzde 26,92'ye yükseldi. Alibeyköy Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 37,11 oldu. Öte yandan Alibeyköy Barajı'nın çevresine bırakılan çöpler ise sürüklenerek su üzerinde birikti.

14.01.2021 11:50 - Son Güncelleme: 14.01.2021 12:06
İstanbul'da barajların doluluk oranları! İstanbul'da barajlarda son durum! İstanbul'da barajların son durumu

Megakent İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmur, barajların doluluk oranlarını arttırdı. Yağan yağmurlar ile doluluk oranı yüzde 37.11 seviyesine yükselen Alibeyköy Barajı havadan drone kamerası ile görüntülendi. Öte yandan yağan yağmur ile birlikte barajın çevresinde bulunan onlarca çöpün sürüklenerek baraja karıştığı görüldü.

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İstanbul'da barajların doluluk oranları! İstanbul'da barajlarda son durum! İstanbul'da barajların son durumu

Son ayların kurak geçmesiyle susuzluk tehlikesi ile karşı kaşıya kalan İstanbul'da, etkili olan yağmur barajları doldurdu.

İstanbul'da barajların doluluk oranları! İstanbul'da barajlarda son durum! İstanbul'da barajların son durumu

Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent'te görülen sağanak yağış İSKİ verilerine de yansıdı. İSKİ'nin baraj doluluk verilerinde İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 26.92 seviyesine çıktı.

İstanbul'da barajların doluluk oranları! İstanbul'da barajlarda son durum! İstanbul'da barajların son durumu

En fazla artış ise İstanbul'un önemli su kaynağı olan Istrancalar Barajında görüldü. 10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 97.39'ayükseldi.

İstanbul'da barajların doluluk oranları! İstanbul'da barajlarda son durum! İstanbul'da barajların son durumu

Öte yandan doluluk oranı hızla artmaya devam eden Alibeyköy Barajı ise havadan drone kamerası ile görüntülendi.

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