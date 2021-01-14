Bilim insanları dünyanın sonu için tarih verdi! 'Ölümcül' zirve yaklaşıyor
Dünyada etkisi giderek daha çok hissedilen iklim değişikliğinin gelecek 10 yıl içerisinde dünya barışı için ciddi bir tehdit oluşturabileceği bildirilirken bilim insanları iklim değişikliğinin bu hızla devam etmesi durumunda 2050 yılına gelindiğinde "ölümcül" zirveye ulaşacağını açıkladı.
14.01.2021 08:50
- Son Güncelleme: 14.01.2021 09:07
Aynı çalışmaya göre, küresel sıcaklıkların artması ile karbon emisyonunda kilit rol oynayan ormanlar da etkilenecek ve görevini yapmakta zorlanacak. Ekip bunun gezegenimiz için ölümcül sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.
Artan sıcaklığın bitkilerin fotosentez yapma oranlarında düşüşe neden olabileceği uyarısında bulunan bilim insanları araştırma kapsamında 20 yıl boyunca toplanan verilerden yararlandı.
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