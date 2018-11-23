İstanbulda balonların içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Alınan bilgiye göre; ilk operasyon, geçtiğimiz Çarşamba günü Büyükçekmece ilçesinde trafik kontrollerine takılan bir kamyonete gerçekleştirildi. Muayene kaçağı olduğu tespit edilen kamyonette inceleme yapan polis, sürücünün 20 bin lira rüşvet teklifi ile karşılaştı. Sürücü M.A.'nın (54), "Acil hastam var, aracın muayenesi yok, size 20 bin lira vereyim beni bırakın" diyerek rüşvet teklif ettiği, bunun üzerine polisin araçta kapsamlı arama yapma kararı alınca uyuşturucu balyalarına ulaştığı öğrenildi.