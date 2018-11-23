İstanbul'da balonların içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yarım tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda en dikkat çeken nokta ise uyuşturucuların büyük kısmının çocukların oyuncak olarak kullandığı balonların içine gizlenmiş olmasıydı.

23 Kasım 2018 Cuma, 14:35:53 Güncelleme: 14:36:37
İstanbulda balonların içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu kartellerine göz açtırmayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki büyük operasyona daha imza attı.

İstanbulda balonların içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Emniyetten yapılan açıklamada, düzenlenen operasyonlarda çeşitli türlerde 500 kilo skunk, 20 kilo eroin ve 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

İstanbulda balonların içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Yaklaşık 15 milyon TL değerindeki uyuşturucuların, İstanbul'da bu yıl içinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarlar arasında olduğu belirtiliyor.

İstanbulda balonların içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Alınan bilgiye göre; ilk operasyon, geçtiğimiz Çarşamba günü Büyükçekmece ilçesinde trafik kontrollerine takılan bir kamyonete gerçekleştirildi. Muayene kaçağı olduğu tespit edilen kamyonette inceleme yapan polis, sürücünün 20 bin lira rüşvet teklifi ile karşılaştı. Sürücü M.A.'nın (54), "Acil hastam var, aracın muayenesi yok, size 20 bin lira vereyim beni bırakın" diyerek rüşvet teklif ettiği, bunun üzerine polisin araçta kapsamlı arama yapma kararı alınca uyuşturucu balyalarına ulaştığı öğrenildi.

İstanbulda balonların içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Aramalarda 367 kilo 'skunk' türü uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyon sırasında trafik polisine 20 bin lira rüşvet teklif ettiği ileri sürülen uyuşturucu kaçakçısı sürücü M.A., gözaltına alındı.

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