Black Friday 2018 indirimleri son gün ne zaman? Hangi markalar indirim yapacak?

Dört gözle beklenen Black Friday indirimleri zamanı nihayet geldi. Yüzlerce marka binlerce üründe indirime gidiyor. Teknolojiden, giyime, kozmetikten, gıdaya kadar her alanda yapılan Black Friday 2018 indirimleri tüketicilerin yüzünü güldürecek. Peki hangi markalar Black Friday 2018 indirimi yapacak? İşte cazip Black Friday 2018 indirimleri...

23 Kasım 2018 Cuma, 13:23:58 Güncelleme: 15:15:56
Black Friday 2018 indirimleri son gün ne zaman? Hangi markalar indirim yapacak?

Black Friday, alışveriş çılgınlığı başladı. ABD başta olmak üzere tüm dünyada yaşanan alıveriş çılgınlığında her yıl Kasım ayının son Cuma günü büyük indirimler uygulanıyor. Peki Black Friday'e özel indirimler yapan markalar neler? İşte Türkiye'deki Black Friday indirimleri

Black Friday 2018 indirimleri son gün ne zaman? Hangi markalar indirim yapacak?

BLACK FRİDAY İÇİN HANGİ MARKALARDA İNDİRİM VAR?

Black Friday, Türkiye'de Efsane Cuma, Süper Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle yapılıyor. Pek çok marka ve prekande devi 23 Kasım Cuma günü yani bugün büyük indirimlerle satış yapıyor. Türkiye'de indirim yapılan markalar şu şekilde

Efsane Cuma - Hepsiburada

22 Kasım perşembe günü saat 20:00'de başlayıp, 24 Kasım saat 12:00'de sona erecek. 32 kategoride indirimin yapılacağı Efsane Cuma kapsamında bir günde 45 günlük satış yapmayı hedefliyor.

Black Friday 2018 indirimleri son gün ne zaman? Hangi markalar indirim yapacak?

Süper Cuma - GittiGidiyor

Black Friday'e "Süper Cuma" kampanyasıyla katılan GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre 23 Kasım Cuma günü geçerli olacak kampanya kapsamında tüketicilere yüzde 80'e varan oranda indirim sunulacak. Kampanya perşembe gününü cumaya bağlayan gece saat 00:00'da başlayacak ve 24 saat boyunca devam edecek.

Black Friday 2018 indirimleri son gün ne zaman? Hangi markalar indirim yapacak?

Beklenen Cuma - Amazon

ABD'de Black Friday'in önemli adreslerinden biri olan Amazon, iki ay önce hizmet vermeye başladığı Türkiye'de bugüne 'Beklenen Cuma' adını verdi. 19-26 Kasım arasında düzenlediği "Beklenen Cuma" haftasında farklı kategorilerde indirimli fiyatlar ve 50 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat hizmeti sunacak. 26 Kasım'daki Cyber Monday (Siber Pazartesi) ise Amazon'un Türkiye sitesinde 'En İyi Pazartesi' kampanyası olarak tüketicilerin karşısına çıkacak.

Black Friday 2018 indirimleri son gün ne zaman? Hangi markalar indirim yapacak?

Cuma Aşkına - Arçelik

Yerli teknoloji firması Arçelik ise Black Friday'e "Cuma Aşkına" indirimleriyle katılıyor. 19 Kasım Pazartesi gününden 25 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek olan kampanya kapsamında seçili elektronik ürünlerde 3000 TL'ye varan indirimler sunulacak.

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