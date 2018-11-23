Black Friday 2018 indirimleri son gün ne zaman? Hangi markalar indirim yapacak?
Dört gözle beklenen Black Friday indirimleri zamanı nihayet geldi. Yüzlerce marka binlerce üründe indirime gidiyor. Teknolojiden, giyime, kozmetikten, gıdaya kadar her alanda yapılan Black Friday 2018 indirimleri tüketicilerin yüzünü güldürecek. Peki hangi markalar Black Friday 2018 indirimi yapacak? İşte cazip Black Friday 2018 indirimleri...
BLACK FRİDAY İÇİN HANGİ MARKALARDA İNDİRİM VAR?
Black Friday, Türkiye'de Efsane Cuma, Süper Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle yapılıyor. Pek çok marka ve prekande devi 23 Kasım Cuma günü yani bugün büyük indirimlerle satış yapıyor. Türkiye'de indirim yapılan markalar şu şekilde
Efsane Cuma - Hepsiburada
22 Kasım perşembe günü saat 20:00'de başlayıp, 24 Kasım saat 12:00'de sona erecek. 32 kategoride indirimin yapılacağı Efsane Cuma kapsamında bir günde 45 günlük satış yapmayı hedefliyor.
Süper Cuma - GittiGidiyor
Black Friday'e "Süper Cuma" kampanyasıyla katılan GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre 23 Kasım Cuma günü geçerli olacak kampanya kapsamında tüketicilere yüzde 80'e varan oranda indirim sunulacak. Kampanya perşembe gününü cumaya bağlayan gece saat 00:00'da başlayacak ve 24 saat boyunca devam edecek.
Beklenen Cuma - Amazon
ABD'de Black Friday'in önemli adreslerinden biri olan Amazon, iki ay önce hizmet vermeye başladığı Türkiye'de bugüne 'Beklenen Cuma' adını verdi. 19-26 Kasım arasında düzenlediği "Beklenen Cuma" haftasında farklı kategorilerde indirimli fiyatlar ve 50 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat hizmeti sunacak. 26 Kasım'daki Cyber Monday (Siber Pazartesi) ise Amazon'un Türkiye sitesinde 'En İyi Pazartesi' kampanyası olarak tüketicilerin karşısına çıkacak.