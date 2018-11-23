Black Friday 2018 indirimleri son gün ne zaman? Hangi markalar indirim yapacak?

BLACK FRİDAY İÇİN HANGİ MARKALARDA İNDİRİM VAR?

Black Friday, Türkiye'de Efsane Cuma, Süper Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle yapılıyor. Pek çok marka ve prekande devi 23 Kasım Cuma günü yani bugün büyük indirimlerle satış yapıyor. Türkiye'de indirim yapılan markalar şu şekilde

Efsane Cuma - Hepsiburada

22 Kasım perşembe günü saat 20:00'de başlayıp, 24 Kasım saat 12:00'de sona erecek. 32 kategoride indirimin yapılacağı Efsane Cuma kapsamında bir günde 45 günlük satış yapmayı hedefliyor.