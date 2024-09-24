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İstanbul'a yakın 10 tatil rotası: İstanbul'dan uzaklaşmadan hafta sonu kaçamağı yapın!

Kış mevsimi kapıda fakat havalar henüz soğumamışken şehre yakın yerlere hafta sonu kaçamağı yapmak güzel olabilir. Yaza veda ederken, biraz orman havası almak, denize karşı oturup kahvemizi yudumlamak ve gökyüzünü seyrederek rahatlamak istiyoruz. Fakat yoğun şehir hayatı bazen buna vakit ayırmamızı zorlaştırabiliyor. Bu nedenle, İstanbul'a yakın ve kısa süreli bir kaçış için ideal tatil noktalarını listeledik. İşte hafta sonlarınızı en verimli şekilde değerlendirebileceğiniz birbirinden keyifli tatil rotaları...

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 12:07 Güncelleme Tarihi24 Eylül 2024, 12:07
İstanbul’a yakın 10 tatil rotası: İstanbul’dan uzaklaşmadan hafta sonu kaçamağı yapın! 1

Eğer İstanbul'da yaşıyor ve şehirden uzaklaşmadan hafta sonu planı yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Sizin için seçtiğimiz İstanbul'a yakın bu rotalar, kısa süreli tatillerinizde doğayla buluşmanıza olanak tanıyor. Doğa yürüyüşü yapmak, temiz hava almak, stres atmak ve şehrin kaosundan biraz olsun uzaklaşmak için bu güzergahları mutlaka değerlendirin deriz. İşte İstanbul'a yakın tatil yapılacak 10 keyifli rota...

İstanbul’a yakın 10 tatil rotası: İstanbul’dan uzaklaşmadan hafta sonu kaçamağı yapın! 2

Sapanca: Doğayla İç İçe Bir Hafta Sonu

İstanbul'a 100 km mesafede bulunan Sapanca, gölü ve yemyeşil doğasıyla kısa tatillerin favori noktalarından biri. Siz de hafta sonu tatilinize bu rotayı ekleyebilirsiniz. Böylece Sapanca Gölü'nün çevresinde yürüyüş yapabilir, temiz havanın tadını çıkarabilir ve bölgedeki termal kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

İstanbul’a yakın 10 tatil rotası: İstanbul’dan uzaklaşmadan hafta sonu kaçamağı yapın! 3

Şile ve Ağva: Karadeniz'in Kıyısında Harikulade Bir Rota

İstanbul'a sadece 1 saat mesafede yer alan Şile, doğa ve denizin iç içe olduğu bir keyifli bir tatil noktası. Eğer daha sakin bir yer arıyorsanız, Ağva'ya doğru rotanızı oluşturabilirsiniz. Göksu Nehri kıyısında doğanın tadını çıkarıp tekne turlarına katılabilir, nehir kenarındaki küçük işletmelerde bir şeyler atıştırabilirsiniz.

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