İstanbul Sazlıbosna Barajı'nda şaşırtan görüntü: Yeşil ve mavi tabaka oluştu
İstanbul'da Sazlıbosna Barajı'nda görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıbosna Barajının üzerini yeşil ve mavi tabaka kapladı.
14.07.2022 16:06 - Son Güncelleme: 14.07.2022 16:06
İstanbul'da Sazlıbosna Barajı'nda görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
MAVİ VE YEŞİL TABAKA KAPLADI
İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıbosna Barajının üzerini yeşil ve mavi tabaka kapladı.