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İstanbul Sazlıbosna Barajı'nda şaşırtan görüntü: Yeşil ve mavi tabaka oluştu

İstanbul'da Sazlıbosna Barajı'nda görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıbosna Barajının üzerini yeşil ve mavi tabaka kapladı.

14.07.2022 16:06 - Son Güncelleme: 14.07.2022 16:06
İstanbul Sazlıbosna Barajı’nda şaşırtan görüntü: Yeşil ve mavi tabaka oluştu

İstanbul'da Sazlıbosna Barajı'nda görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

MAVİ VE YEŞİL TABAKA KAPLADI

İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıbosna Barajının üzerini yeşil ve mavi tabaka kapladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul Sazlıbosna Barajı’nda şaşırtan görüntü: Yeşil ve mavi tabaka oluştu

SAZLIBOSNA BARAJININ ETRAFINDAKİ OTLAR VE TAŞLARA DA BULAŞTI

Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın göl kenarındaki otlara ve taşlara da bulaştığı da görüldü.

İstanbul Sazlıbosna Barajı’nda şaşırtan görüntü: Yeşil ve mavi tabaka oluştu

Vatandaşlar göle boya döküldüğünü iddia ederken, yapılan ihbarlar üzerine ekipler tabaka ve sudan numuneler alarak inceleme başlatılacak.

İstanbul Sazlıbosna Barajı’nda şaşırtan görüntü: Yeşil ve mavi tabaka oluştu

İşte Sazlıbosna Barajından görüntüler...

İstanbul Sazlıbosna Barajı’nda şaşırtan görüntü: Yeşil ve mavi tabaka oluştu
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