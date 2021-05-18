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İstanbul Küçükçekmece'deki Osmanlı'nın ilk kibrit fabrikası 70 milyon TL'ye satışa çıkarıldı

İstanbul Küçükçekmece'de, 19'uncu yüzyılda 2'nci Abdülhamid döneminde Fransızlar tarafından yapılan Osmanlı'nın ilk kibrit fabrikası, hisse sahibi aileler tarafından 70 milyon liraya satışa çıkarıldı. Fabrikanın mirasçılarından Eda Akalın, "Büyükdedem ortağıyla fabrikayı lastik çizme üretmek amacıyla almış. 1'inci Dünya Savaşı çıkınca hayalini gerçekleştirememiş" dedi.

18.05.2021 17:12 - Son Güncelleme: 18.05.2021 17:12
İstanbul Küçükçekmece'deki Osmanlı'nın ilk kibrit fabrikası 70 milyon TL'ye satışa çıkarıldı

Uzun yıllardır atıl durumda olan fabrika, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1991 yılında 1'inci derece tarihi eser olarak tescil edilip, koruma altına alındı.

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İstanbul Küçükçekmece'deki Osmanlı'nın ilk kibrit fabrikası 70 milyon TL'ye satışa çıkarıldı

Bakımsızlıktan bazı duvarları yıkılan fabrikanın demir konstrüksiyon iskeleti sapasağlam duruyor. Kapı ve pencereleri zarar gören binanın içerisinde ise ağaçlar ve otlar çıkmış.

İstanbul Küçükçekmece'deki Osmanlı'nın ilk kibrit fabrikası 70 milyon TL'ye satışa çıkarıldı

Dönemin şartlarında kibritleri taşımak için fabrikaya döşenen dekovil rayları da bozulmadan günümüze kadar gelmiş. 15 bin 377 metrekare araziye sahip iki parselden oluşan bina, 5 bin metrekare kapalı alanı olan ticari bir mülk olarak geçiyor.

İstanbul Küçükçekmece'deki Osmanlı'nın ilk kibrit fabrikası 70 milyon TL'ye satışa çıkarıldı

FABRİKA GÜNÜMÜZDE DEPO OLARAK KULLANILIYOR
Hisse sahibi aileler, 5 ayrı bölüme ayırdıkları fabrikayı, kendi işlerini yürütmek için kullanmaya devam ediyor. Ailelerden biri, mermer işletmesi için kullanırken, diğeri kauçuk bant üretiminde kullanıyor. Genelde depo olarak kullanılan bina, satışından sonra boşaltılacak.

İstanbul Küçükçekmece'deki Osmanlı'nın ilk kibrit fabrikası 70 milyon TL'ye satışa çıkarıldı

AKALIN: CUMHURİYET DÖNEMİNDE BÜYÜK DEDEM SATIN ALMIŞ
Fabrikanın dördüncü nesil mirasçılarından Eda Akalın, "Cumhuriyet'in ilanıyla fabrika mülk olarak satılan binalardan biriymiş. Büyük dedem ve bir kişi daha var, 2 aile olarak lastik çizme fabrikası kurmak için burayı almışlar. Yurt dışına hem makine hem de hammadde almaya gittikleri sırada 1'inci Dünya Savaşı çıkıyor ve hiçbir şey alamadan ülkeye geri dönüyorlar.