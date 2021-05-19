İstanbul Boğazı'nda tehlikeyle burun buruna! Dev gemilerin içinde küçük balıkçı tekneleri ölümle dans ediyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ''2005 yılında itibaren 200 metre üzerinde geçiş yapan gemilerin toplam geçiş oranı 3 bin geçiş ile yüzde 5.5 iken, 2020 yılında bu 5 bin geçiş ile yüzde 13 mertebesine ulaşmış.