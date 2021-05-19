İstanbul Boğazı'nda tehlikeyle burun buruna! Dev gemilerin içinde küçük balıkçı tekneleri ölümle dans ediyor
İstanbul Boğazı'nın girişinde avlanan küçük balıkçı tekneleri, ağır tonajlı gemiler için büyük tehlike oluşturuyor. Kendi canlarını tehlikeye atan balıkçıları, gemi kaptanları uzun uzun korna çalarak uyarmak zorunda kalıyor. Devasa gemilerin balıkçı teknelerinin yanından geçişi, havadan görüntülendi.
19.05.2021 11:10
- Son Güncelleme: 19.05.2021 11:18
İstanbul Boğazı, dünyanın en önemli ve tehlikeli su yolları arasında bulunuyor.
Güçlü akıntı bulunan boğazdan her gün çok sayıda yük gemisi ve yakıt tankeri transit geçiş yapıyor.
Gemi ve tankerlerin, boğaz geçisinde kılavuz kaptan alma zorunluluğu bulunuyor. Ancak İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi girişinde avlanan küçük balıkçı tekneleri, devasa gemiler için büyük risk oluşturuyor.
Gemi kaptanları, bir arada avlanan balıkçı teknelerini uyarmak için uzun süre korna çalmak zorunda kalıyor.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ''2005 yılında itibaren 200 metre üzerinde geçiş yapan gemilerin toplam geçiş oranı 3 bin geçiş ile yüzde 5.5 iken, 2020 yılında bu 5 bin geçiş ile yüzde 13 mertebesine ulaşmış.