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Tüm bildiklerinizi unutun! Meğer tüm dünya Türkiye'yi bakın nasıl biliyormuş...

Information Is Beautiful isimli bir site harita yayımlayarak ülkelerin popüler oldukları alanları tek tek açıkladı. Yayımlanan bu harita kısa sürede herkesin ilgisini çekti. Peki, Information Is Beautiful'da yayımlanan haritaya göre Türkiye nasıl biliniyor? İşte Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan toplanan verilere göre ülkelerin birbirinden ilginç namı...

10.06.2020 17:43 - Son Güncelleme: 10.06.2020 17:43
Tüm bildiklerinizi unutun! Meğer tüm dünya Türkiye'yi bakın nasıl biliyormuş...

Information is beautiful sitesi bir harita yayımlayarak ülkelerin popüler oldukları alanları tek tek açıkladı.

İşte Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan toplanan bilgilere göre ülkelerin birbirinden ilginç namı...

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Tüm bildiklerinizi unutun! Meğer tüm dünya Türkiye'yi bakın nasıl biliyormuş...

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