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İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

52,4 metre uzunluğundaki Panama bandıralı dev petrol platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. O anlar havadan görüntülendi.

12.08.2020 13:52 - Son Güncelleme: 12.08.2020 13:52
İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

Panama bandralı dev petrol platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılıyor.

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İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçerek, Karadeniz'e açılan platform havadan da görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Boğazı'ndan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli petrol platformu geçiyor.

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

Dev platform sabah saatlerinde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

GSP Saturn'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler de eşlik ediyor.

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