İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü
52,4 metre uzunluğundaki Panama bandıralı dev petrol platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. O anlar havadan görüntülendi.
12.08.2020 13:52
- Son Güncelleme: 12.08.2020 13:52
Panama bandralı dev petrol platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılıyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçerek, Karadeniz'e açılan platform havadan da görüntülendi.
İstanbul Boğazı'ndan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli petrol platformu geçiyor.
Dev platform sabah saatlerinde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
GSP Saturn'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler de eşlik ediyor.