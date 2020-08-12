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Bilimsel olarak onaylandı! Ellerinize dikkatli bakın, kişiliğinizi ele veriyor... Meğer...

Her gün bedenimiz hakkında yeni bir şeyler öğreniyoruz. Eller hakkında araştırma yapan uzmanlar, ellerimizin bizim hakkımızda çok şey söyleyebileceğini belirtiyor ve bunun egzotik bir şey değil bir bilim konusu olduğunu söylüyor. Ellerinizin şekli, parmak boyutları hatta parmak uçlarınız bile kişiliğinize dair ipuçlar veriyor. Peki sizin ellerinizin şekli nasıl?

12.08.2020 14:00 - Son Güncelleme: 12.08.2020 14:00
Bilimsel olarak onaylandı! Ellerinize dikkatli bakın, kişiliğinizi ele veriyor... Meğer...

Ellerinizin şekli, parmaklarınızın boyu hatta parmak uçlarınız bile size karakteriniz hakkında ipuçları verir. Peki sizin el şekliniz nasıl?

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Bilimsel olarak onaylandı! Ellerinize dikkatli bakın, kişiliğinizi ele veriyor... Meğer...

Sağ elinizi mi yoksa sol elinizi mi aktif olarak kullanıyorsunuz? Aktif olarak kullandığınız eliniz, işiniz ve kişisel özellikleriniz hakkında ipucu verir.

Bilimsel olarak onaylandı! Ellerinize dikkatli bakın, kişiliğinizi ele veriyor... Meğer...

Diğer elinizin parmakları ise çevrenizdeki insanlarla olan iletişiminizi gösterir.

Bilimsel olarak onaylandı! Ellerinize dikkatli bakın, kişiliğinizi ele veriyor... Meğer...

Parmaklarınızdan bazıları güçlü bazıları ise zayıftır. Eğer parmağınız kıvrılmış ya da diğer parmaklarınıza göre daha farklı duruyorsa, o parmağınız zayıftır.

Bilimsel olarak onaylandı! Ellerinize dikkatli bakın, kişiliğinizi ele veriyor... Meğer...

Uzun ve düz giden parmaklarınız ise güçlü olan parmaklardır. Güçlü olan parmaklarınız karakterinizin dışa nasıl yansıdığını gösterir.

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