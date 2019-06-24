İstanbullular'ın gözbebeği Sedef Adası! İstanbul Adaları'nda gidebileceğiniz birbirinden güzel plajlar...

SEDEF ADASI

Bir diğer popüler adres Club Ada Sedef, ayaklarını kuma değdirmekten hoşlanmayanların favori mekanı olmaya aday. Denize iskeleden girilebilen plajda, güneşlenme alanı ahşap olarak tasarlanmış. Zengin menü seçenekleri ile restoran hizmeti de veren plajın hafta içi giriş ücreti 30 TL, hafta sonları ise 50 TL.



Adanın bir diğer alternatifi ise Club Ada Sedef Plajı'nın hemen sağındaki Sedef Adası Plajı.