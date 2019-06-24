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İstanbullular'ın gözbebeği Sedef Adası! İstanbul Adaları'nda gidebileceğiniz birbirinden güzel plajlar...

İstanbul Adalar hem konumu hem de doğası itibariyle harika bir yer. Durum böyle olunca Adalar'da gezilecek yerlerin sayısı da fazla. Özellikle yaz aylarında çalışan ve tatile gidemeyenler için birçok olanak sağlayan Adalar'ın birbirinden güzel plajlara sahip olduğunu biliyor muydunuz? İşte "İstanbul'da nerede denize girilir?" sorusunun cevabı...

24.06.2019 16:51 - Son Güncelleme: 24.06.2019 16:57
İstanbul Adaları'nda gidebileceğiniz birbirinden güzel plajlar...

Deniz kenarında olmasına rağmen denize girilemeyen bir şehirde olmaktan şikayet edenler, güneşlenebileceğiniz bir plaj seçeneğiniz yok mu, bir kez daha düşünün. Birbirinden güzel plajları ile ada sahilleri deniz tutkunları tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

Yeşili ve maviyi harmanlayan, sakin yaşantısı ile Adalar, trafiğe takılmadan deniz ile buluşmak isteyenler için bir vaha adeta. Günübirlik gidilebileceği gibi, çevredeki otel ya da pansiyonlarda kalarak doğanın ortasında, birkaç günlüğüne kafanızı dinleyebilirsiniz. Üstelik ada iskelelerinin her birinden plajlara ücretsiz servis imkanları da bulunuyor.

İster bayram tatilinde gidin, isterseniz hafta sonları denizin keyfini çıkarın ama bu yaz İstanbul Adaları'a mutlaka uğrayın.

İstanbul Adaları'nda gidebileceğiniz birbirinden güzel plajlar...

BÜYÜKADA

En çok plaj seçeneği sunan ada, tabii ki en büyük yüzölçümüne sahip Büyükada. Yörük Ali, Prenses Plajı, Nakibey Plajı, Kumsal Aile Plajı, ve Aya Nikola Plajı 20-35 TL arasında değişen fiyatları ile misafirlerine temiz bir deniz ve farklı hizmet imkanları sunuyor.

Eğer günübirlik gezi yerine gitmişken adada konaklamak istiyorsanız, bazı tesislerin bungalovlarını tercih edebilirsiniz.

Prenses Plajı
Nakibey Plajı
Kumsal Aile Plajı

Aya Nikola Plajı

İstanbul Adaları'nda gidebileceğiniz birbirinden güzel plajlar...

BÜYÜKADA

Nizam Plajı, Eski Bağ ve Viranbağ Plajları'nda denize girmek isteyenler şezlong ve şemsiyeleri belirli bir ücret karşılığında kiralayabiliyor.

İstanbul Adaları'nda gidebileceğiniz birbirinden güzel plajlar...

SEDEF ADASI

Son zamanların parlayan yıldızı Sedef Adası, beach club'ları ile oldukça popüler. Adanın en ünlü plajı Elio Sedef, ada iskelesine 2 dakikalık bir mesafede bulunuyor. Doğanın tam ortasında, ormanın içindeki plaja özel teknelerin de yanaşmasına olanak sağlanıyor.

İstanbul Adaları'nda gidebileceğiniz birbirinden güzel plajlar...

SEDEF ADASI

Bir diğer popüler adres Club Ada Sedef, ayaklarını kuma değdirmekten hoşlanmayanların favori mekanı olmaya aday. Denize iskeleden girilebilen plajda, güneşlenme alanı ahşap olarak tasarlanmış. Zengin menü seçenekleri ile restoran hizmeti de veren plajın hafta içi giriş ücreti 30 TL, hafta sonları ise 50 TL.


Adanın bir diğer alternatifi ise Club Ada Sedef Plajı'nın hemen sağındaki Sedef Adası Plajı.

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