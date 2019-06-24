İstanbullular'ın gözbebeği Sedef Adası! İstanbul Adaları'nda gidebileceğiniz birbirinden güzel plajlar...
İstanbul Adalar hem konumu hem de doğası itibariyle harika bir yer. Durum böyle olunca Adalar'da gezilecek yerlerin sayısı da fazla. Özellikle yaz aylarında çalışan ve tatile gidemeyenler için birçok olanak sağlayan Adalar'ın birbirinden güzel plajlara sahip olduğunu biliyor muydunuz? İşte "İstanbul'da nerede denize girilir?" sorusunun cevabı...
Deniz kenarında olmasına rağmen denize girilemeyen bir şehirde olmaktan şikayet edenler, güneşlenebileceğiniz bir plaj seçeneğiniz yok mu, bir kez daha düşünün. Birbirinden güzel plajları ile ada sahilleri deniz tutkunları tarafından keşfedilmeyi bekliyor.
Yeşili ve maviyi harmanlayan, sakin yaşantısı ile Adalar, trafiğe takılmadan deniz ile buluşmak isteyenler için bir vaha adeta. Günübirlik gidilebileceği gibi, çevredeki otel ya da pansiyonlarda kalarak doğanın ortasında, birkaç günlüğüne kafanızı dinleyebilirsiniz. Üstelik ada iskelelerinin her birinden plajlara ücretsiz servis imkanları da bulunuyor.
İster bayram tatilinde gidin, isterseniz hafta sonları denizin keyfini çıkarın ama bu yaz İstanbul Adaları'a mutlaka uğrayın.
BÜYÜKADA
En çok plaj seçeneği sunan ada, tabii ki en büyük yüzölçümüne sahip Büyükada. Yörük Ali, Prenses Plajı, Nakibey Plajı, Kumsal Aile Plajı, ve Aya Nikola Plajı 20-35 TL arasında değişen fiyatları ile misafirlerine temiz bir deniz ve farklı hizmet imkanları sunuyor.
Eğer günübirlik gezi yerine gitmişken adada konaklamak istiyorsanız, bazı tesislerin bungalovlarını tercih edebilirsiniz.
Prenses Plajı
Nakibey Plajı
Kumsal Aile Plajı
Aya Nikola Plajı
SEDEF ADASI
Bir diğer popüler adres Club Ada Sedef, ayaklarını kuma değdirmekten hoşlanmayanların favori mekanı olmaya aday. Denize iskeleden girilebilen plajda, güneşlenme alanı ahşap olarak tasarlanmış. Zengin menü seçenekleri ile restoran hizmeti de veren plajın hafta içi giriş ücreti 30 TL, hafta sonları ise 50 TL.
Adanın bir diğer alternatifi ise Club Ada Sedef Plajı'nın hemen sağındaki Sedef Adası Plajı.