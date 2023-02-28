İstanbul 1.5 milyon konut nereye taşınacak? Bakan Kurum'dan açıklama! İSTANBUL TAŞINIYOR! Adres belli oldu! Hazırlanın...
İstanbul 1.5 milyon konut taşıma işlemi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakan Kurum tarafından yapılan açıklama sonrası İstanbul 1.5 milyon konut nereye taşınacak sorusuna cevap aranıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve Milli Savunma Bakanı Akar, Antakya AFAD'da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul 1.5 milyon konut nereye taşınacak? Yeni konutlar hangi ilçeye yapılacak? İstanbul taşınacak semtler hangileri? İşte tüm detaylar...
28.02.2023 16:47 - Son Güncelleme: 28.02.2023 16:51
İSTANBUL'DA 1,5 MİLYON RİSKLİ KONUT TAŞINACAK
Bakan Kurum, İstanbul içinse önemli ifadeler kullandı. İstanbul'da 1,5 milyon riskli binanın tespit edildiğini söyleyen Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" diye konuştu.