İstanbul 1.5 milyon konut nereye taşınacak? Bakan Kurum’dan açıklama! İSTANBUL TAŞINIYOR! Adres belli oldu! Hazırlanın...

İSTANBUL'DA 1,5 MİLYON RİSKLİ KONUT TAŞINACAK

Bakan Kurum, İstanbul içinse önemli ifadeler kullandı. İstanbul'da 1,5 milyon riskli binanın tespit edildiğini söyleyen Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" diye konuştu.