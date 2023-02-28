Vav TV İzle
Haberler Yaşam İstanbul 1.5 milyon konut nereye taşınacak? Bakan Kurum'dan açıklama! İSTANBUL TAŞINIYOR! Adres belli oldu! Hazırlanın...

İstanbul 1.5 milyon konut nereye taşınacak? Bakan Kurum'dan açıklama! İSTANBUL TAŞINIYOR! Adres belli oldu! Hazırlanın...

İstanbul 1.5 milyon konut taşıma işlemi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakan Kurum tarafından yapılan açıklama sonrası İstanbul 1.5 milyon konut nereye taşınacak sorusuna cevap aranıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve Milli Savunma Bakanı Akar, Antakya AFAD'da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul 1.5 milyon konut nereye taşınacak? Yeni konutlar hangi ilçeye yapılacak? İstanbul taşınacak semtler hangileri? İşte tüm detaylar...

28.02.2023 16:47 - Son Güncelleme: 28.02.2023 16:51
İstanbul 1.5 milyon konut nereye taşınacak? Bakan Kurum’dan açıklama! İSTANBUL TAŞINIYOR! Adres belli oldu! Hazırlanın...

İstanbul taşınıyor! Bakan Murat Kurum'dan açıklama geldi. Peki, İstanbullular nereye taşınacak? 1.5 milyon konut nereye yapılacak? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul 1.5 milyon konut nereye taşınacak? Bakan Kurum’dan açıklama! İSTANBUL TAŞINIYOR! Adres belli oldu! Hazırlanın...

Bakan Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" dedi.

İstanbul 1.5 milyon konut nereye taşınacak? Bakan Kurum’dan açıklama! İSTANBUL TAŞINIYOR! Adres belli oldu! Hazırlanın...

İSTANBUL'DA 1,5 MİLYON RİSKLİ KONUT TAŞINACAK

Bakan Kurum, İstanbul içinse önemli ifadeler kullandı. İstanbul'da 1,5 milyon riskli binanın tespit edildiğini söyleyen Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" diye konuştu.

İstanbul 1.5 milyon konut nereye taşınacak? Bakan Kurum’dan açıklama! İSTANBUL TAŞINIYOR! Adres belli oldu! Hazırlanın...

Beklenen İstanbul depreminin etkisini en aza indirmek amacıyla harekete geçildi.

İstanbul 1.5 milyon konut nereye taşınacak? Bakan Kurum’dan açıklama! İSTANBUL TAŞINIYOR! Adres belli oldu! Hazırlanın...

Megakent'te 15 milyon nüfusun olması ve sıkışık binalar, hasar riskini daha da arttırıyor.

SON DAKİKA