İsmet Özel kimdir? Yoğun bakıma alınan İsmet Özel'in şiirleri ve sözleri

Amentü, Münacaat gibi şiirleriyle bilinen ünlü edebiyatçı İsmet Özel'in kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı haberi tüm Türkiye'yi sarstı. Bu haberin ardından İsmet Özel gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Peki kalp krizi haberiyle herkesi yasa boğan İsmet Özel kimdir? İşte İsmet Özel'in hayatı ve Fikriyat'ın derlediği sözleri.

11.03.2019 15:20 - Son Güncelleme: 11.03.2019 15:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





