İsmet Özel kimdir? Yoğun bakıma alınan İsmet Özel'in şiirleri ve sözleri
Amentü, Münacaat gibi şiirleriyle bilinen ünlü edebiyatçı İsmet Özel'in kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı haberi tüm Türkiye'yi sarstı. Bu haberin ardından İsmet Özel gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Peki kalp krizi haberiyle herkesi yasa boğan İsmet Özel kimdir? İşte İsmet Özel'in hayatı ve Fikriyat'ın derlediği sözleri.
İSMET ÖZEL KİMDİR?
19 Eylül 1944 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kastamonu, Çankırı ve Ankara'da tamamlar. Öncelikle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde okuduysa da mezun olacağı okul Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı olacaktır. On sekiz yıl Devlet Konservatuarı'nda Fransızca okutmanlığı yapar, ilk şiiri 1963'de Yelken Dergisi'nde yayınlanır.
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1963 yılında muhtelif dergi ve gazetelerde yayımladığı şiirlerle dikkati çeker. Bu tarihle birlikte İsmet Özel; yazın, düşün ve sanat dünyasındaki serüvenine başlamıştır. İlk kitabı Geceleyin Bir Koşuyu 1966 yılında, büyük yankılar uyandıran ikinci kitabı Evet, İsyanı ise 1969 yılında da yayımlar. 1970 yılında yakın arkadaşı Ataol Bahremoğlu ile birlikte Ant ve Halk Dostları dergilerini çıkarır.
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